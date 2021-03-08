南韓進輝瑞後秒釋出AZ疫苗？陳時中：藥廠仍難以互通有無
記者賴志昶／台北報導
2021-03-08 15:35:19
今（8）有消息傳出，南韓日前拿到輝瑞疫苗後，才急忙釋出AZ疫苗給我國。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中今回應，目前各國際藥廠還沒辦法到互通有無的階段，很難就是收到某藥廠的貨後，就釋出另一廠牌。
指揮中心今召開記者會，說明新增7例境外移入個案與防疫相關措施。有記者於會中提問，外傳南韓於2月26日進口輝瑞藥廠所製的COVID-19疫苗後，才釋出AZ疫苗給台灣。對此，陳時中進行駁斥，並做出上述表示。另針對疫苗款項，陳時中也說，疫苗的錢是給AZ藥廠，並非匯到南韓政府。另外，針對我國向COVAX所採購的疫苗，目前仍未順利進口。指揮中心醫療應變組組長周志浩表示，目前就他所知，COVAX僅提供未開發國家的會員國疫苗，其他非會員國的疫苗尚未送出；且跟我國同批訂購的國家中，也都還沒收到疫苗。至於是受到什麼因素延誤？陳時中研判，COVAX疫苗是委託聯合國兒童基金會（UNICEF）協助運送，該組織過去常有藥品援助世界各國的經歷，但疫苗不像藥品一樣，貨拿了就能直接送出去，疫苗的檢驗程序比較複雜，且各國規定又不盡然相同，所以可能因此有延誤運送流程。
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