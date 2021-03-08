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男星打掉重練遭攻擊　慘被宥勝吐槽：好噁

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-08 22:00:00

布朗重新出發，錄製實境節目《布朗！阿財勒？Beat & GO》。（圖／相信音樂提供）
▲布朗（左）錄製實境節目《布朗！阿財勒？Beat & GO》，給宥勝聽他的新作品，卻被對方吐槽。（圖／相信音樂提供）
曾獲第21屆金曲獎「最佳演唱組合」的大囍門主唱布朗，即將回歸樂壇，從2009年發行專輯後，處於無限期的休團，布朗也從音樂圈跨進餐飲界，但他始終難以忘懷最愛的音樂，因此帶著愛犬拍攝嘻哈音樂實境秀《布朗！阿財勒？Beat & GO》，而在第一集就慘遭好友宥勝吐槽。
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布朗透露，當初是因為音樂路遇到瓶頸，投入另一個興趣做菜，開起了餐飲業，沒想到一路就做了10年，還將一氣水產經營得有聲有色，自稱「落跑的音樂人」，但他還是默默創作音樂，「每一個人對某個地方都有特別情感，台灣有很多漂亮的山，漂亮的海，想做一首歌代表台灣的美，加入一點愛情的美，demo之前就寫好了，但想找大家幫忙讓這首歌更完整。」
▲布朗重新出發，錄製實境節目《布朗！阿財勒？Beat
▲▼布朗重新出發，錄製實境節目《布朗！阿財勒？Beat & GO》。（圖／相信音樂提供）
▲布朗重新出發，錄製實境節目《布朗！阿財勒？Beat
沒想到企圖重返音樂人崗位的布朗，想要藉由一首歌介紹台灣山林之美，虛心廣邀各路大咖神祕友人提供意見，竟受到最赤裸的毒舌攻擊。他只好打掉重來，虛心受教，在第一集他親自拜訪各路神祕好友，包含陳綺貞、宥勝、李英宏等各路友人提供意見。 
宥勝聽完他的作品後提到：「我覺得你這首歌是為了跟女孩到處去旅行。」只不過在這之前，一聽到布朗深情歌唱，仍忍不住吐槽笑虧：「好噁，聽他聲音好噁。」提及兩人的友情，起緣於和一群好友相約去日本玩，當時他們同住一間房，有許多共同話題，聊著聊著成為好友，布朗說：「我們熟的程度是只要我說我房間很亂，宥勝就會來幫我整理。」
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