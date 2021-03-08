女性投入職場 中市議員呼籲政府「出錢」也要「出力
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-08 15:52:11
今婦女節，國民黨中市議員楊正中感謝女性平時為家及社會的努力付出。但他發現中市女性勞參率六都僅高於桃園市，為支持女性投入職場、促進性別平等，他建議政府不只「出錢」也要「出力」，用實質行動協助婦女兼顧家庭及事業。
楊正中指出，108年中市女性勞參率50.7%，僅優於桃園市的50.2%，屬於六都後段班，顯示還有很大的改善空間。而女性勞參率低，往往也和女性要在家帶孩子有關。楊正中說，面對臺灣人口去年度開始呈負成長的衝擊，即便台中去年人口創新高、但新生兒數卻是歷史新低。即便中央政府為提升生育率，進而將於今年八月起提高育兒津貼及托育補助，光是出錢補貼家長費用還源源不夠。他指出，據衛福部國民健康署所發布之家庭與生育調查報告指出，已婚女性及已婚男性目前尚無子女或僅有1名子女者，不希望生（多生）孩子的主要原因，以「經濟負擔太重」所占比例最高（分別占39.02%與51.66%）。而只生一個孩子，事實上無法提升生育率。楊正中表示，如要改善家庭經濟，就要支持女性投入職場就業，鼓勵雙薪家庭未來繼續生育。同時促進性別平等，因為照顧小孩是男女雙方的責任。楊正中說，普及的平價公共托育服務量，才能讓新手爸媽不用再為了孩子教育的銜接和無照顧孩子的幫手而煩惱。因此，臺中市政府現在力推公托公幼倍增和到宅坐月子服務，他建議公托倍增應要朝徹底公共化才能迎頭趕上。先前臺中市的公托先前未能銜接2至3歲幼兒造成托幼缺口，不僅影響幼兒教育銜接，也不利於女性勞參率提升。楊正中說，他去年質詢指正市府後，今年社會局已改善，他也建議要政府除要再加把勁廣設公托公幼外，更應以實質行動鼓勵女性生育。例如再增加月嫂到宅服務天數並落實父母育嬰假，已達性別平等，建立友善職場和托育環境，讓婦女能夠安心就業、安心托育。此外，針對中央政府0至6歲國家一起養政策，楊正中也說光出錢不出力、如讓大家過度依賴津貼，會造成「補多少、漲多少」，補助多進入業者口袋。再者，因應中央政策指示地方政府必須分攤15%的經費。以臺中市為例，今年八月起育兒津貼、托育補助再加碼1000元、明（111）年也會再加1500元，因此每年必須負擔2億3970.2萬，恐也會造成地方想出力卻沒錢的窘境，盼中央能挹注經費，讓地方可以有錢、有餘力倍增公托公幼、普及公共化服務。市府勞工局表示，依照行政院主計總處109年度最新資料，台中市女性勞參率提升至51.4%，較108年度50.7%，成長達0.7%，與全國平均女性勞參率相等，此外，109年台中市女性失業率為3.5%，更為六都最佳。社會局表示，健全托育環境，減輕家長負擔，台中市除托育費用六都最低，去年也達到「公托倍增」目標，今年預計還有13處公托和5間親子館開幕，社會局持續積極佈點規劃到50處，達10倍增，打造友善育兒城市，分擔家長照顧壓力，鼓勵及協助女性產後重回職場。社會局指出，為方便幼兒銜接公幼，從今年2月起，台中市公托原收托幼童若已滿２歲，但還無法進入幼兒園者，可以繼續在公托到當學年度九月一日。另外，關於到宅坐月子、托育資源等服務的強化，社會局已蒐集各縣市經驗，審視台中市財源，研擬相關計畫中。