韓國逾31.6萬人接種新冠疫苗 近4千例過敏、11例死亡
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-08 15:53:06
韓國中央防疫部門今（8）日通報，自上個月26日開始接種新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗以來，已經有31萬6865人接種，其中接種後出現過敏反應共3915例，接種後死亡的人數累計至11例。目前防疫人員仍在調查死亡案例死因與接種疫苗之間的關聯性。
據《韓聯社》報導，韓國行政安全部長全海澈（전해철）表示，目前疫苗接種工作順利進行，至今共接獲通報3900多例接種後出現過敏、不良反應的個案，但大多數症狀輕微。防疫部門正在針對注射疫苗後死亡案例，與嚴重過敏反應的個案進行調查，將會適時公布進度。全海澈表示，政府目標在今年上半年讓1000萬人接種新冠疫苗，下個月將在全國範圍新增67個接種點。目前韓國近2週的單日新增確診病例落在300至500例之間，首爾首都圈的疫情仍然嚴峻，呼籲國民仍要配合戴口罩的措施預防感染。韓國疾病管理聽表示，由小兒科、內科、法醫專家組成的調查小組，針對11例接種後死亡的案例進行分析，認為其中8例並沒有出現嚴重過敏反應，初步推測死因與接種疫苗沒有直接的因果關係，剩餘3例死亡個案仍在調查中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。