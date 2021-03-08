蔡英文見網友！在官邸與奈良美智共進早餐
記者劉育辰／綜合報導
2021-03-08 16:08:33
蔡英文終於和網友見面了！身兼文化總會會長的總統蔡英文今（8）日在官邸接見日本當代藝術家奈良美智共進早餐，並致贈錦旗與限量的「台日友情紀念酒」，為奈良美智台灣行畫下完美句點。311日本震災即將屆滿十周年，文化總會攜手國立台北藝術大學關渡美術館與Yoshitomo Nara Foundation（Japan General Incorporated Foundation）共同舉辦《奈良美智特展》也即將在本週3月12日於關渡美術館開展。
文化總會副秘書長李厚慶表示，奈良美智為了來台親自佈展，早在3週前於台灣過年期間來台進行隔離。日前於文總也在官方臉書曝光佈展照片，奈良美智帽子上特地別上的台日友情徽章，更意味著在311賑災10周年之際，用實際的藝術交流加深台日情誼。蔡英文為感謝奈良美智的暖心交流，特地在奈良美智離台前，邀請奈良美智於官邸進行早餐會面，並致贈錦旗與限量的「台日友情紀念酒」，為奈良美智台灣行畫下完美句點，也讓台日間的情誼更緊密。李厚慶進一步表示，總統贈送給奈良美智的錦旗是由文化總會籌備製作，他強調，過去文總製作匠人魂影片，皆以致贈錦旗做為對匠人的尊敬與感謝，而奈良美智老師是藝術界的大師，為向其致意，也傳遞台灣人的情誼，此次也製作錦旗替代感謝狀形式，讓總統贈送給奈良美智。李厚慶進一步表示，這面手工製作的錦旗，由台灣國寶級珠繡工藝師胡梅花、胡梅蘭姊妹親手縫製。以傳統繡工，將珠粒與亮片縫綴在錦旗上，甫以鶴、雲等象徵吉祥與壽祿的紋樣，祝福老師、祝福日本，傳遞最美好的祝福及台日珍貴的友情。除了致贈錦旗，為傳達台灣與日本之間的美好情誼，文總與日本台灣交流協會、台酒共同合作，推出限量「台日友情紀念酒」一併贈送給奈良。在酒標的造型分為兩款，其中一款是「台日友情紀念款」，另一款則為「日台友情紀念款」，象徵無論未來如何變化，相互聆聽彼此的需求，台日友情長存，相互扶持、彼此幫忙。李厚慶說，奈良美智此行也準備一份基於他興趣而做的一件作品，利用今天的早餐會親自送給蔡英文。李厚慶透露，奈良美智即將離台，稍早，奈良美智也在個人推特限時動態上發布總統的愛貓—蔡想想（Cookie）可愛的照片，總統的臉書也po出與奈良美智和蔡想想的合照，感謝奈良美智。李厚慶說：「過去奈良老師曾在總統推特上留言表示喜歡總統的貓咪，今天奈良老師終於見到Cookie本尊還有阿財，兩人聊起很多關於貓的話題，也期待他未來能有機會再度來台，體驗台灣更多風情。」