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柯文哲獨厚「柯派」中央委員？民眾黨嚴正否認：非事實

記者丁上程／台北報導

2021-03-08 16:09:41

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，被爆料獨厚自己推薦參選的中央委員，更在會議上對其他中央委員大罵。
▲身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，被爆料獨厚自己推薦參選的中央委員，更在會議上對其他中央委員大罵。（圖／台北市政府提供）
由台北市長柯文哲領銜成立並擔任黨主席的台灣民眾黨，日前才剛透過黨代表大會選出中央委員，不過現在卻傳出黨主席柯文哲獨厚屬於自己派系的中央委員，更在會議上飆罵其他中央委員「你選上了不起啊？」引發喧然大波。對此民眾黨方面也發表聲明，鄭重駁斥相關傳言並非事實。
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民眾黨表示，依照黨章規定，中央委員會每季至少召開一次會議，經主席指示每個月開會一次，重要決策都必須經過中央委員會通過，絕非透過黨政平台即可決定。中央委員會可視實際需要召開臨時會議，目前也已建立Line群組，即時溝通議事，未來中央委員會的運作將更為強化。
而針對消息指出，民眾黨每週三的黨政會報，柯文哲僅讓自己推派的台北市副市長蔡炳坤、南台灣旅遊大亨林富男等兩名中央委員參與決策，民眾黨方面則駁斥，表示目前運作的黨政會議，主要是讓主席了解黨團運作之機制，並針對立院黨團政策定調、協調市府與立院黨團的立場，並未與中央委員會職權有所抵觸，更沒有越俎代庖的問題，不應刻意解讀製造矛盾。
民眾黨強調，黨政會議是市府與立院黨團政策定調與立場溝通的主要平台，邀請身兼中央委員的蔡副市長與林市政顧問與會，除二位皆對市政議題有所掌握外，更借重兩位在地方經營上的經驗與溝通協調能力，外界無需放大檢視及扭曲、激化對立。
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