中國國防預算多台灣16倍 國防部：不作軍備競賽
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-08 16:38:32
中國大陸正在舉行人大及政協會議，「兩會」中公布2021年編列人民幣1兆3553.43億元（約5.8兆元台幣）國防預算，比2020年增長6.8%，約為我國今年度編列國防預算3668億元的16倍。對此，國防部表示，不與任何國家做軍備競賽。
中國國防部發言人吳謙強調，強國必須強軍，軍強才能國安，當前國際安全面臨的不穩定與不確定性更加突出，新冠肺炎疫情全球肆虐，霸權主義、強權政治、單邊主義時有抬頭，地區衝突和局部戰爭持續不斷，國際安全體系和秩序受到衝擊。針對台灣問題，吳謙指出，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，是台海和平穩定的最大現實威脅；針對當前的複雜形勢來說，天下並不太平，國防必須強大。針對兩岸國防預算差距懸殊，國防部發言人史順文回應表示，兩岸國防預算雖然有落差，國軍依照防衛作戰實際需求，妥適編列國防預算，不會與任何國家做軍備競賽。我國歷年國防預算平均為100億美金（約3000億美元），2021年編列3668億元，比2020年成長4.44 %，歷年國防預算主要支出為人員作業維持費、武器採購等。