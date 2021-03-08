綠色博覽會327登場 侯友宜：設館展示有機農業及商模
記者陳志仁／新北報導
2021-03-08 16:31:27
2021宜蘭綠色博覽會將於3月27日至5月9日，在蘇澳武荖坑風景區盛大的登場，今年更結合新北、花蓮與彰化一起行銷；宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜今（8）日共同舉辦「2021宜蘭綠色博覽會登場記者會」，邀民眾在綠博豐富的展館體驗。
林姿妙表示，今年的宜蘭綠色博覽會規劃14個陸域展區、2個水域遊戲體驗區，及8處裝置藝術，活動主題連結聯合國「全球永續發展目標 SDGs」，建構一個在體驗中學習的友善環境；為表達對新北市、花蓮縣、彰化縣等夥伴縣市共同參展的感謝，特推出夥伴縣市週，3月27日至4月2日為新北週，身分證字號F開頭或設籍於新北市的民眾，持身分證明文件、不分平假日，一律比照宜蘭縣民只要100元就能入場。侯友宜指出，市府積極推廣有機、友善農產品，與國際有機農業聯盟亞洲分會共同成立「亞洲有機行銷智能中心」，促進國際有機農業交流，並設立「友善契作大聯盟」，與北臺各縣市共同行銷友善農業；此次新北以「有機會更好」為題，在綠色博覽會展示市府有機農業國際事務願景及商業的模式，示範智慧化販售、無人販售等商業設施，結合永續環境理念，打造未來智能超市型態，讓民眾能以智能方式，購買新北優質農產品。新北市農業局長李玟說，綠色博覽會選在戶外開闊的武荖坑風景區舉辦，能在寓教於樂的休閒體驗中學習友善環境，珍惜生態物種，及減緩氣候變遷的永續發展理念；為落實防疫新生活，綠博除要求入園需配戴口罩並採實聯制外，有民眾發燒超過37.5度，將進行關懷勸導離園，也會做好場域與設備的消毒工作，飲食設置專區，遊客達人數上限時將進行總量管制等作為，相關資訊可上綠博官網查詢。