女性專屬保險 金管會籲投保前檢視8重點
記者張志康/綜合報導
2021-03-08 16:58:45
金融監督管理委員會今（8）日發布新聞稿，提醒女性可定期檢視自身保險保障缺口，除了投保一般人壽、傷害、健康或年金保險外，亦可適時投保專屬女性之保險商品，並依8項重點檢視保單。
金管會表示，今天是國際婦女節，女性族群除投保一般人壽、傷害、健康或年金保險外，亦可適時投保專屬女性之保險商品，補足一般保險不足的保障。金管會指出，目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般的醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等，各家公司設計之保險商品內容不同，婦女同胞們可視自身需求選擇投保。由於該類保險商品內容多元，金管會提醒消費者投保前，應該依8項重點，檢視保單內容，再依自身需求，謹慎挑選適合自己的保險商品。這8項重點包括了一、保障內容，二、給付條件，三、疾病定義，四、投保年齡限制，第五項為除外責任的範圍，第六項則是等待期間的天數。至於第七項是針對該類保險特性，瞭解有無家族病史，第八項重點是能否負擔保費。金管會提醒消費者於投保前可向保險公司索取保單條款樣張，充分暸解欲投保之保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品，並在投保前確實瞭解保障內容與給付條件、除外責任的範圍、等待期間的天數等，以避免日後衍生爭議。