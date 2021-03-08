視導基隆駐軍 蔡英文：持續提升三軍聯合作戰能量
記者劉育辰／綜合報導
2021-03-08 17:06:12
總統蔡英文今（8）日上午前往基隆分別視導「陸軍三支部八堵油料分庫」及「海軍131艦隊」，期盼國防部能持續提升三軍聯合作戰能量，拓展全民國防，達成重層嚇阻的戰略目標。
蔡英文今日前往基隆視導駐軍，先是到基隆八堵營區視導「陸軍三支部八堵油料分庫」，聽取補油庫庫長顏志剛任務簡報，並至安管中心了解設施及運作模式，隨後頒發加菜金，慰勉國軍的付出。結束八堵行程後，隨即前往基隆威海營區視導「海軍131艦隊」，聽取131艦隊簡報，隨後親自登上蘭陽軍艦，視導士官兵餐廳、機艙控制室及女性官兵生活區，了解國軍在艦上的工作與生活作息。午間與131艦隊、基隆通信隊及陸戰隊警四連的官兵代表共同用餐，並頒發加菜金。總統於會餐前致詞時表示，她要代表國人感謝國軍，24小時忍受海風侵襲、忍耐寒冷，守護台灣海疆。131艦隊在平時監控共艦動態，負責東引、馬祖運補護航，當緊急災害發生時，更會立即出動協助救援，責任重大。而國軍英勇的表現，也充分展現出捍衛「國土主權、寸步不讓」的決心。蔡英文也說，國軍全力保衛國家，她身為中華民國三軍統帥的任務之一，就是要提供國軍官兵有更好的裝備、生活設施。過去在馮世寬前部長與嚴德發前部長的努力下，從國防產業的推動、提升個裝，到營舍整建，都有許多進展。去年國艦國造也有很多成效；現在，沱江艦後續艦已在今年1月1號編入艦隊，實施接艦官兵訓練，就是其中成效之一。相信有這些高效能的軍艦加入，一定會讓131艦隊如虎添翼。此外，開始動工的威海營區遷建案，先期工程已經完工。後續的工程也會加快腳步進行，儘快讓國軍有更新、更現代的裝備和營舍來使用，讓131艦隊的戰力能夠更提升。蔡英文也指示國防部長邱國正督導海軍，確保營區整建進度。也期待邱國正在落實現有規劃專案的執行中，也要更加提升三軍聯合作戰能量，拓展全民國防，達成重層嚇阻的戰略目標，強化保衛國土的能力和信心，有賴於大家共同的努力。