魏海敏《千年舞台》揭幕 粉墨登場上百角色首次演繹自我
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-08 17:12:24
兩廳院2021TIFA盛大登場，其中最受矚目的莫過於名京劇演員魏海敏與導演王景生、國家文藝獎得主陳界仁、張照堂共同籌備3年的作品《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》終於將登台，今（8）日舉辦媒體茶敘，魏海敏表示，「我要演別人是天經地義的，要演自己是非常困難的事情」
魏海品指出，去年雖然遭逢疫情，但在趨緩後卻有很多的演出，「好像沒有停過，比《千年》準備前還要忙碌，我覺得對我來說是非常好的機會，去重新認識這些角色」，這齣戲不僅僅在講一個演員，而是帶進了歷史，這塊土地和環境，帶進了很多人生命的情感和回憶，這樣形式的演出有兩廳院責無旁貸的做這件事，自己可以做為一個主角、代言人，相當感恩。導演王景生則說，我們不只是在做一個藝術作品，而是找到了一個新的空間，從文化的角度出來進入藝術層面的呈現，我們也進入到了彼此的人生當中，我一直都相信，藝術家可以借鏡成為一個鏡頭，看到一個國家、一個時間點、一個文化，我們希望把魏海敏帶離藝術，因為常常我們看藝術是一個封閉的盒子，我們看魏海敏的時候，我們是想要知道她背後故事。王景生指出，這個作品不是關於「認同」，無關乎國族主義或是責任，但他也的確捕捉到政治發展的過程，我認為這是有關在政治中如何生存，一個獨立的個人如何在社會中生存，這個作品與魏海敏有關，用藝術的方式生存下去，但他的背境、父親如何在這樣的環境中生存下去，這些視覺意象代表的是每一個獨立的個人。王景生說明，這個作品經過長時間的採訪，用90分鐘的時間去抓住一個人的人生，集合各種觀點，找到各自的目標，把它組合在一起，最困難的是我們如何讓這個作品的當地觀眾有所對象，同時在國際上也能有被理解的效果。魏海敏說，跟導演敘述自己的成長歷程，其實對演員來說這些都不重要，「因為我覺得我是一個平凡的人生活沒什麼兩樣，但這個行業讓我不平凡，很多東西需要再創造」，導演對於事件、文字的拿捏非常細膩，燈光、照片、影像、演員，需要整理的思考，對於題材的取捨相當精練，每個人對某些事情是放不下的，自己會重複訴說，但是對別人來說可能是不重要的，因此就很看導演的功力，非常全面的展現了我大半生發生的事情。自己看自己會覺得很不可思議，有的時候發生的事件對自己有什麼樣的影響其實自己是最不了解的，「因為我們看不到自己，可能要從別人的評斷中才能感受自己的是怎樣的一個人。」《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》將以多元的方式呈現，除了18分鐘的影音錄像內容，也穿插魏海敏7個角色的現場演出，搭配70年代的台灣老照片，讓觀眾重新認識京劇名伶魏海敏個人，與所有在那個時代下成長的世代記憶。