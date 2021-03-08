名家論壇》單厚之／國民黨何必為難陳以信
文/單厚之
2021-03-08 17:16:31
國民黨立委陳以信應該萬萬沒有想到，小小的兩束花，竟然讓他不得不自請處分，還把已經到手的召委丟了。
上週五（5），陳以信在立法院總質詢時分享自己居住集中檢疫所的經歷，對政府防疫表達高度肯定，並送花給備詢的行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中。原本，這應該只是一場溫馨的「政治秀」，沒想到卻被前國民黨政策會執行長蔡正元盯上，要求國民黨開除陳以信的黨籍，逼得陳以信連續兩天出面道歉，表明願主動赴考紀會說明。今天更在黨團內部的壓力下，不得不把原本已經內定的外交國防委員會召委，讓給同黨立委廖婉如，可以說是「賠了夫人又折兵」。送花事件之後，有些藍營支持者認同蔡正元的講法，指責不監督民進黨、卻去拍蘇貞昌的馬屁；當然也有人認為國民黨小題大作、太過小器，如果執政黨做得好，又何必吝於給予肯定。在野黨該不該「為反對而反對」，是個有趣的話題。理論上，在野黨又稱為「反對黨」，「反對」本來就是在野黨的天職跟存在價值，只是在野黨還是要衡量社會的情況、考量未來的發展，來決定「反對」的界線跟力道。過去民進黨在野時，因為想像不到有完全執政的一天，所以反萊牛、護藻礁都做得太決絕，如今被過去的自己打臉。而長期執政的國民黨，每次淪為在野黨都想著很快就有重返執政的一天，怕今天的主張砸到明天自己的腳，所以總是畏首畏尾，永遠看不到理想、決心、戰力。即便不想「為反對而反對」，希望理性問政、就事論事，以往沒看過在野黨向執政黨獻花的例子。執政黨再好，也不可能什麼事都做對；再爛，也不至於什麼事都做錯，對於執政黨的做得好的，在野黨可以不罵、甚至給予肯定，但搞到獻花、拍手叫好，也就過份了。正如蔡正元所說的，這樣的舉動恐怕連民進黨立委都做不出來。蔡正元討厭馬英九不是一天兩天了，所以把陳以信的帳算到馬英九頭上，也不令人意外。但看陳以信的表現就知道，雖然有高學歷、曾經位居要津，但政治程度、政治判斷真的是完全不及格。馬英九把這種程度的人當成寶，先後擔任競選發言人、黨發言人、總統府發言人，也難怪國民黨敗在他手裡。2016、2020年兩次大敗之後，讓國民黨上下都輸昏了頭，覺得自己過去所有的作為、所有的主張，都遭到台灣社會的全盤否定。「既然打不過他，就加入他」，成了很多國民黨人的共同選擇。既然講不過蘇貞昌、問不倒陳時中，那不如送個花給他們，假裝自己也是同一邊的，多少能沾一點光、少挨點罵。既然台灣社會「親美反中」已成定局，那就跟著民進黨一起罵中國，而且要罵得比民進黨還兇，才足以凸顯國民黨愛台之切。所以過去幾年國民黨在兩岸定位、黨務改革等方方面面一是無成，不管黨章、黨綱寫什麼，最終所有一切的發言、作為都無限制的向民進黨靠攏，兩岸如此、香港問題如此，即便最近的吃鳳梨也是如此。國民黨最近的幾次重大戰果，其實本質上是在野民進黨跟執政民進黨之間的矛盾，萊豬、藻礁、公投、罷免，哪一項不是民進黨過去的堅持跟價值，被今天的國民黨拿來用？國民黨只有走在民進黨鋪好的道路上，才會覺得安全、安心。除此之外，國民黨還開了什麼新戰場？當然，國民黨跟民進黨還是有些不同的。因為川普支持民進黨、不喜歡國民黨，所以國民黨沒有跟著喊「我川」的資格，只能站在川普的對立面，等著看共和黨跟民進黨的好戲。但等到拜登真的上台了，美中台關係開始改變了，蔡英文改口祝對岸人民「新春安康」時，國民黨仍然不敢脫離「反中、抗中」的基調。國民黨上下早已實際的行動向民進黨致敬，又何必單獨為難一個獻花的陳以信呢？●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至[email protected]