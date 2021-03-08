兩位市長都沒住　市長官邸婦女節首次對外開放

今（8）日即在市長官邸舉辦，而這也是官邸提供民間社團申請使用後辦理的第一個全市性的活動

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▲市長官邸開放，陳其邁表示，會多多向市民宣導，也希望大家多加利用這個場地，官邸都可以開放，還有哪裡不能開放？（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.08）

× ▲市長官邸開放，陳其邁表示，會多多向市民宣導，也希望大家多加利用這個場地，官邸都可以開放，還有哪裡不能開放？（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.08）

▲高雄市長官邸首次對外開放，陳其邁笑說：「這也是我第一次進來官邸」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.08）