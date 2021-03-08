兩位市長都沒住　市長官邸婦女節首次對外開放

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前高雄市長韓國瑜2018年上任後不住凱旋二路上的市長官邸，選擇在左營區租屋，而現任市長陳其邁因左營區有住處也沒搬進官邸，今日市長官邸首次對外開放，辦理高雄市「高雄100 ‧女力100」婦女節慶祝活動，陳其邁表示，會多多向市民宣導，也希望大家多加利用這個場地，不管是辦像讀書會、社團活動，或是親子活動都非常的適合，深層的意義就是希望民間的社團可以進到公部門的決策裡面，官邸都可以開放，還有哪裡不能開放？正值3月8日婦女節，陳其邁也回憶起2005年擔任代理市長時拆除外籍新娘仲介看板，陳其邁說，當時某些將女性或婚姻當作商品的方式，用這種不文明對待來自國外非自由選擇婚姻、生活不易的女性朋友，看了令人萬分心酸、痛心，也已經超出台灣人容忍的底線，因此就召集所有局處首長開會討論，研究拆除這些招牌的可行法規，更拍了一下桌子說「我就不相信不行」，最後總算排除萬難，在1天內拆除看板。
陳其邁指出，目前高雄市政府33位（含空大）局處首長中，女性首長佔12位，比例高達36％，每一個都很優秀，大家有時候會有刻板印象，例如男生好像都是跟工程有關，女性可能就是教育、文化、社福等，但其實不會，像交通局、環保局都是女性首長，很多都是優秀文官拔擢上來，表現都非常好，10、20年後女性首長比例可能大幅提高，甚至超過三分之二也說不定，期許所有男性首長也一起加油，「不分性別都是城市的主人」。