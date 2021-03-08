怕被摸頭？與陳吉仲對話破局 潘忠政：3／18後隨時歡迎
記者陳致宇／台北報導
2021-03-08 17:46:21｜2021-03-08 17:46:25
藻礁公投連署議題持續延燒，農委會主委陳吉仲原訂今（8）日與環保團體對談，但卻在對談前兩天緊急喊卡。公投領銜人潘忠政今日下午召開記者會說明，強調現在不是對談的好時機，等到3月18日上午將連署書送進中選會後，「隨時打開大門」歡迎政府單位溝通。
潘忠政表示，與總統府長期以來都有溝通管道，陳吉仲在這之間扮演重要的平台角色，即使保育業務已從農委會轉為海委會海保署，去年6月4日與總統見面時，陳吉仲也在現場，彼此間保持友善互動，而他也願意繼續擔任溝通平台負責人。針對對話破局，潘忠政解釋，是因為收到台灣公民參與協會理事長何宗勳訊息時，第一時間誤判，忘記自己還要面對內部工作人員，以及超過60萬連署人的期待，認為現在這個時機點不恰當。不過潘強調，雖然取消這一次見面，但等到3月18日上午將連署書送進中選會後，會「隨時打開大門」歡迎政府單位溝通，也不排除與經濟部長王美花對話。此外，針對前議員王浩宇在臉書貼出一段42秒影片，影射潘忠政經手大潭藻礁7千萬元保育預算，潘忠政回應，該筆預算是大潭段海岸海堤修復經費，而他有建議工程要增加陸蟹繁殖用的生態廊道，除此之外「這個案子跟我完全沒有關係」，反嗆王浩宇此舉是「潑糞、人格抹殺」，要求要求提供完整影片，檢視到底有沒有拿工程一分一毫利益。