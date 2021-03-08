旅遊泡泡最快4月成行 帛琉必吃、必玩景點搶先看
記者陳致宇／台北報導
2021-03-08 18:33:17｜2021-03-08 18:34:02
中央流行疫情指揮中心證實將與帛琉打造「旅遊泡泡」，今（8）日下午召開跨部會會議協商具體規範，最快4月就能成行，不少旅遊業者都已接獲民眾詢問，帛琉一直以來就是著名的度假勝地，豐富的天然資源也吸引不少潛水愛好者前往。過去帛琉4天3夜行程團費約3萬元上下，但旅遊業者預估，未來旅遊泡泡開啟後成本增加，團費恐將上看5萬元以上。
帛琉位於西太平洋地區，距離台灣飛行時間約4小時，境內由340座島嶼組成，擁有水母湖、藍洞、大斷層等豐富天然資源，是著名的海島度假與潛水勝地，其中，水母湖被聯合國教科文組織列為世界遺產，旅客可以享受與上萬隻水母共遊體驗。為宣導海洋環境保護，帛琉也是全球首創在旅客護照蓋上環境保育誓言的國家。若想體驗當地美食，像是用芋頭、芋頭葉做成的甜品，或是跟香腸長的相似的傳統椰子糖，都是到這裡必吃的特色料理；被稱為「黑暗料理之首」的水果蝙蝠湯，也是帛琉的特色美食。為了保護環境，當地餐廳大多使用芋頭葉作為餐盤使用，避免塑膠原料使用所帶來的環境破壞。旅遊業者表示，過去帛琉單人來回機票約7千元，4天3夜行程團費約3萬元上下，等到未來旅遊泡泡開啟後，因為必須採團進團出形式，機票、交通、飯店等各項成本勢必提高，加上核酸檢測等額外費用，團費恐將上看5萬元以上，不過現在已經有不少民眾詢問相關資訊，樂觀認為旅遊泡泡開啟後勢必會替旅遊市場注入一劑強心針。