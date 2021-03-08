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基隆舉行228追思會　林右昌：轉型正義是家屬追求的目標

記者陳志仁／基隆報導

2021-03-08 18:38:47

林右昌
▲基隆市長林右昌將手中的菊花拋下海中，期許這塊土地上所有人民及與會貴賓，能以和平方式紀念追思228事件。（圖／基隆市政府提供）
今年是228事件74週年，基隆市政府今（8）日下午在海洋廣場舉辦紀念追思活動，市長林右昌陪同受難家屬、民意代表及民間團體人士共同參與；林右昌期許讓下一代瞭解歷史真相，堅持民主自由的道路，不要讓過去的悲劇重演。
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林右昌指出，基隆是228事件的重要歷史場所，包括八堵車站、基隆港邊甚至基隆中學，都有很多事件、受難者；過去市府是228當天在役政公園舉辦追思活動，很多受難者家屬拒絕接受這樣的紀念方式，上任後回應家屬的訴求，將舉辦地點改在海洋廣場，日期也改在3月8日。
林右昌說，轉型正義是所有家屬追求的目標，這些年因為大家的努力，及蔡英文總統的支持下，轉型正義有了一些進展，但還有努力的空間；自上任以來，就要求政治塑像退出公共空間、校園及機關，陸續遷移了文化中心、警察局的銅像，火車站前圓環的銅像，也於日前因應國門廣場工程進行拆遷。
林右昌表示，對於過去的威權專制及獨裁，有義務讓下一代瞭解歷史真相、記取教訓，堅持民主、人權及自由；放眼最近的國際情勢，對於民主自由的威脅越來越大，不管是新疆、香港都是民主自由倒退，緬甸的軍事政變，更讓大家深刻瞭解人權不是從天而降，必須堅持努力，在此紀念228事件，是希望過去的悲劇永遠不再發生。
紀念追思活動由林右昌帶領全體與會人員默哀1分鐘，以莊嚴的儀式、溫馨的歌曲，撫慰歷史傷口和沉痛記憶，同時將手中的菊花拋下海中，期許這塊土地上所有人民及與會貴賓，能以和平方式紀念追思228事件，憑藉對臺灣的摯愛與信心，化解心中仇恨、消除族群圍籬，讓「228」成為理想與熱誠的民主基石，並將其精神化為繼續奮鬥的力量。
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