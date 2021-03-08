又添1死！香港接種中國科興疫苗累計3死、逾20例不適
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-08 18:43:06
香港近期展開新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃，已經傳出有2名長者在接種中國科興疫苗後死亡，雖然香港當局表示兩者沒有直接關係，但由於缺少詳細說明，仍然讓不少香港人擔憂，今（8）日，又傳出一名71歲的老翁在接種科興疫苗後死亡，香港政府晚間召開專家委員會說明3起死亡個案。
今日新增的死亡案例為71歲老翁，據悉老翁生前身體狀況良好，在上週三（3）至私家診所接種中國科興疫苗，注射後4日身體不適昏迷不醒，今（8）日上午被家人發現，送上救護車急搶救1小時後仍宣告不治。今日也有一名65歲婦人在佐敦官涌體育館疫苗接種中心，接種科興新冠疫苗後感到不適，被送至醫院後出現心律不整、胸悶等症狀，經過醫院救治後情況穩定。早前週日（7）傳出，有兩名長者在接種科興疫苗後出現嚴重不適，被送往深切治療部（加護病房），情況危殆。港媒統計，至今已有超過20起接種科興疫苗後感到不適、死亡的案例，接連有年齡較高的民眾接種科興疫苗後死亡，引起香港人民擔憂，不少人「退針」取消接種疫苗的預約。香港政府晚間召開專家委員會，說明施打疫苗後的事件。根據香港政府週日（7）公布的數據，自2月22日累計約9萬3400人已接種疫苗，其中9萬1800人接種科興疫苗；1200人接種復必泰疫苗。復必泰疫苗上週三（3）才開放香港民眾預約，首日有超過9萬人預約，但科興疫苗傳出死亡案例後，預約人數接連跌至1萬、6千人。
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