不一樣的婦女節 新北舉辦「女子」日子幸福密碼活動
記者陳志仁／新北報導
2021-03-08 19:08:54
慶祝38婦女節，新北市政府今（8）日舉辦「新北『女子』日子幸福密碼」記者會，並將12項友善婦女服務方案，巧妙的透過12個「星座」呈現；市長侯友宜表示，城市要持續進步，蛻變成溫暖、包容、友善的國際大都市，女性絕對扮演關鍵角色，未來會有更多女力加入市府團隊。
侯友宜表示，新北市婦女人口10年內成長了5%，占全市51%，目前市府團隊一級女性主管有三分之一，未來會有更多女力加入團隊，讓新北市成為多元文化、性別平等的典範；此外，新北市升格的10年間，市府持續關心所有女性的生活福祉，持續推動各種女性方案，讓每個在新北生活的女性，都能盡情展現自我、成就自身願景，擁有好「女子」日子。侯友宜在記者會上化身星座達人，與代表夢想的雙魚座新北女孩游庭誼、傳承的巨蟹座女性導覽員楊桂馨、勇氣的牡羊座新住民武氏芳恆，及自信的天秤座時尚總監何碧英等4位新女性對談，呈現女性追求夢想、勇敢前行、溫柔傳承及自信到老的多元形象；侯友宜也自剖是雙子座，喜歡交朋友，面對事情雙向思考。社會局長張錦利指出，金陵女中3年級的游庭誼參加新北女孩培力計畫，曾任歐盟行動青年氣候論壇代表，她給同儕建議是「要跳出舒適圈，勇敢追求夢想，不要害怕失敗」；平溪菁桐社區導覽員楊桂馨，歷經「要入坑死一個、不入坑死一家」的年代，如今嘗試以女性的角度導覽，述說當年礦工與家人後代的生命故事，在市府推動的「平溪菁桐女路」計畫中，培訓許多女性導覽員。來台23年的越南武氏芳恆，剛到台灣的工廠工作被截斷兩隻手指，一度陷入低潮，因緣際會到八里衛生所擔任通譯員，激發她成立新住民關懷協會，並告訴姊妹們，「不管生活多辛苦，遭遇多少困難，要勇敢的走下去，新北市政府一定會和我們站在一起！」曾擔任獅子會總監和國際蘭馨交流協會創會理事長的何碧英，被侯友宜讚「不僅人美，心地更美！」