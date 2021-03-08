高市府助攻企業搶進新南向 訂單破七千萬元
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-08 20:00:57
去年疫情衝擊全球經濟、國際交流活動幾近停擺，但高雄市政府與業者化危機為轉機，攜手打造「高雄產業線上商媒會」及「南臺灣醫材線上商媒會」，並且積極參與外貿協會舉辦的「線上馬來西亞臺灣形象展」等3場商洽活動，在線上與數十家海外潛在買主洽談合作，成功促成簽訂的合作意向書與訂單累計超過7,100萬元。經發局長廖泰翔表示，市府用實際行動帶領業者突破疫情，揮出業績紅不讓。業者也感謝經發局協助拓展跨境平台橋樑，讓高雄優質商品進軍國際。
「行銷最重要的是如何讓產品被看見！」去年在經發局輔導下與馬來西亞通路商簽下訂單的華紐實業負責人周百念表示，企業想拓銷海外除了自家產品夠優質，更重要的是如何與買主搭上線，感謝經發局協助拓展跨境平台橋樑，讓華鈕的左手香系列產品如虎添翼，開紅盤搶下新南向市場訂單，讓高雄在地的優質產品在世界被看見。經發局響應中央政府新南向政策，為前進東協市場佈局，大力招募亞馬遜、PChomeSEA、樂天、華美航運等9家龍頭業者成立「跨境電商生態系」，打造「電商高雄隊」輔導業者產品出海。同時更邀集在地大專院校、企業成立「產學合作交流平台」，共同擘畫高雄產官學研合作藍圖，以「人才甲哩傳便便」的概念超前部署未來產業人才庫。今年與工研院、高科大規劃的「科技創業與事業經營─對接南向市場」碩士學分班也於日前正式開課，全方位助攻企業邁入新南向市場，搭起跨國互惠橋樑。廖泰翔表示，市長陳其邁上任以來積極為高雄招商引資、輔導產業升級轉型、將解決方案及在地產品輸出國際，吸引多家國際大廠預約投資破千億。經發局也為此超前部署，從人才、通路、電商全面佈局後疫情時代新商業模式，尤其針對持續看漲的東協市場，更戮力開拓雙方交流互惠管道，為新進業者與在地台商、國際大廠搭起橋樑，站在巨人肩膀上加速開拓新藍海。