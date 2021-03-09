NOW早報／水煮蛋千萬別犯「這禁忌」！最佳烹煮時間曝光

水煮蛋也有學問！千萬別犯「這禁忌」 最佳烹煮時間曝

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水煮蛋是很常見的食物，因為熱量低又營養，且烹煮方式十分簡單，許多人都會在家自己動手煮。不過，水煮蛋看似簡單易煮，其實也暗藏學問！搜狐美食專欄《小楊聊美食》就指出，煮雞蛋時最禁忌的就是「烹煮時間過長」，不僅會使雞蛋口感變差，蛋黃更容易出現氧化反應，產生硫化鐵，簡單來說，水煮雞蛋的時間越長，氧化程度越大，雞蛋損失的營養也就越多。

而究竟水煮蛋應該煮多長時間呢？《小楊聊美食》指出，正確的方式是，把煮雞蛋的時間控制在「10分鐘」以內，用冷水煮還不容易讓雞蛋殼破裂，這樣的雞蛋營養及口感都是最佳的，對身體健康最有好處。

▲《小楊聊美食》專欄指出，煮雞蛋時最禁忌犯下1錯誤，那就是「烹煮時間過長」。（圖／翻攝搜狐號《小楊聊美食》）

今日天氣／東北季風影響！迎風面雲多偶雨 留意強陣風

今（9）天持續受東北季風影響，迎風面的東半部及大台北地區有局部短暫降雨，西半部山區有零星飄雨，其他地區以多雲時晴的天氣為主；溫度方面，北台灣整天天氣較涼，其他地區早晚也有涼意，各地低溫約15至19度，北台灣高溫約19至22度，花東地區23至26度，南部地區28、29度。另外，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛收聽警廣，留意CMS即時資訊，注意行車安全；東部沿海地區有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

蔡英文見網友！在官邸與奈良美智共進早餐

蔡英文終於和網友見面了！身兼文化總會會長的總統蔡英文昨（8）日在官邸接見日本當代藝術家奈良美智共進早餐，並致贈錦旗與限量的「台日友情紀念酒」，為奈良美智台灣行畫下完美句點。311日本震災即將屆滿十周年，文化總會攜手國立台北藝術大學關渡美術館與Yoshitomo Nara Foundation（Japan General Incorporated Foundation）共同舉辦《奈良美智特展》也即將在本週3月12日於關渡美術館開展。

▲總統蔡英文8日在官邸接見奈良美智。（圖／文化總會提供）

AZ疫苗何時能打？食藥署：先過七關

國內首批AZ新冠疫苗於3月3日抵台，外界對於何時能夠施打都非常關心，昨（8）日食藥署表示，目前AZ新冠疫苗進行檢驗封緘，在通過了原廠規格6項試驗及國內規定的檢驗項目後，才會核發封緘證明書，但到目前為止，沒有時間表。



▲食藥署表示，首批AZ新冠疫苗正進行檢驗封緘，通過後才能施打。（圖／美聯社／達志影像）

阿里巴巴來台徵才！應屆畢業生「年薪638萬」 網1句酸爆

台灣科技業人才濟濟，就讀碩博士畢業的社會新鮮人更讓中國的科技業主產生相當大的興趣，近年來更加緊腳步網羅人才。對此，就有網友在PTT貼出「阿里巴巴2022應屆畢業生招聘」資訊，也曝光工作地點，年薪更多達人民幣40萬（約新台幣173萬元）至人民幣150萬（約新台幣638萬元），貼文一出，引起熱議，不過也有網友質疑「是996嗎」，即指員工早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天。

▲有名網友在PTT代PO阿里巴巴徵才文，也曝光工作地點和薪資，貼文一出，就有網友酸「是996嗎」。（示意圖／取自unsplash）

兒鐵齒偷看「送肉粽」！整周夢到綁繩子 9天後結局超毛

傳統習俗中，「送肉粽」為有人上吊自縊身亡，人們擔心亡魂滯留在現場抓交替，所舉行的一連串送煞儀式，且一般民眾不得隨意觀看。不過，近日一名網友在臉書社團《靈異公社》提到，住在彰化的朋友兒子鐵齒不信邪，竟偷看「送肉粽」，豈料，那天以後，每到晚上睡覺，朋友的兒子總是夢到在練習如何綁繩子，連續一個禮拜都是一樣的夢，他有點害怕了，趕緊跟媽媽說這個奇怪的夢境，媽媽卻不以為意，當孩子在開玩笑。

而兩天後的深夜，朋友突然聽到一聲巨響、東西倒地聲音，趕緊起床查看，竟發現兒子房間鎖起來了，匆忙拿備用鑰匙門開，畫面讓夫妻倆當場嚇傻，立刻把孩子從繩子上解下來，好在沒什麼大礙。等孩子稍微清醒後，詢問他當時在做什麼？孩子回應「我不知道，我前幾天只知道要買繩子，後來我又聽到有人在我耳邊說『時間到囉，這次輪到你囉』，就是這樣的過程」。之後趕緊請老師來處理，老師還說「你兒子當天就直接被煞到，才會有這麼危險的問題，好在你們當天父母都在，不然你兒子真的會被帶走」。（編輯：許苡晴）