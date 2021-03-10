專訪／PTT戰神qn進軍政壇！黃瓊慧「早就對政治有興趣」
記者李春台／桃園報導
2021-03-10 09:00:00
曾在PTT上因為犀利言論和火辣身材叱吒風雲，被稱為鄉民女神的「qn」，近日以其本名「黃瓊慧」現身，親自在臉書粉絲頁宣布將參選2022桃園市議員選舉，由於父親黃景熙是現任議員，外界多以「政二代」看待她，黃瓊慧接受《NOWnews今日新聞》專訪，說自己對政治有興趣其實是從很多年前就開始了，受到父親影響反而沒那麼大，不同於過去在網路世界敢言敢批的作法，黃瓊慧說，經過2年勤跑基層，她學會了政治除了靠溝通，偶爾也需要妥協，未來希望桃園更有溫度與故事性，讓桃園老城區復甦，找回過去的榮景。
說到宣布參選一事，黃瓊慧笑說，這個時機點其實比她原先規劃的要早了好幾個月，本來她今年計畫先把粉絲團經營起來，用本名勤訪地方基層，在過程中多邀請桃園鄉親支持按讚，透過這個方式實際從網路上轉化成選票，讓大家記得「黃瓊慧」， 結果消息提前曝光，「 本來打算8月左右再宣布，前半年先經營粉專，不過既然消息已經提前曝光，那就坦然面對吧。」身為議員女兒，很多人都認為黃瓊慧參選是因為「政二代」、「為了接棒」，但黃表示，自己受父親的影響其實並沒有很大，「因為關注的議題跟層面不太一樣」。黃瓊慧說，自己對政治有興趣，是從很久以前就開始，因為個性使然，從小她就愛發表意見，無論是在學或工作職場上，「清楚表達自己的想法」對她來說，是一件很平常的事，就像她經常在網路上看到不公不義之事，就忍不住提出個人看法一樣。「PTT是一個很神奇的平台，只要有帳號，任何人都有發抒自己想法言論的權利，一路下來也有很多支持我的朋友相挺跟隨，只要我的帳號有發文，大家就說戰神來了！」記者好奇，「那妳以前都會挑什麼文來回？」黃瓊慧馬上細數：「政治文啊、馬英九啊、打馬英九的文章啊⋯⋯」看得出來對政治，黃瓊慧真的沒冷感過。不過「愛戰好戰」的個性，隨著大學畢業後到台北從事室內設計的工作，因為與客戶、同事之間需要大量溝通，「我開始懂得內斂」黃瓊慧形容自己的改變。倒不是說不再直言，而是更懂得如何在婉轉又不傷人的情況下說明立場，「但我還是會本著能不妥協就不要妥協的做法，這樣比較有中心思想，所謂的妥協只是說法上的妥協，但不是被河蟹，只是說法上不會再那麼的硬。」這2年擔任父親服務處主任，黃瓊慧表示，雖然很忙，但很快樂、充實，而另一半瞭解她想要為家鄉「Do Something」的心意，全力支持她站出來為人民爭取改變；身為三寶媽，黃說，包括育兒、婦女權益、母嬰友善等議題都是她未來問政的重點， 另外她也希望能為地方基層發聲，爭取老城區做更好的規劃，讓老城區復甦，也能慢慢走向文創路線。從PTT針砭時事發跡，累積了不少鐵粉，黃瓊慧有比一般民代更強大的空戰資本，但接下來得看這些網路聲量，能否順利轉移成陸戰支持，讓她從初選脫穎而出。