專訪／被酸「政二代」 qn黃瓊慧：我和我爸不一樣
記者李春台／桃園報導
2021-03-10 09:05:00
被PTT鄉民稱為「結哥」的鄉民女神「qn」，2月下旬透過本名「黃瓊慧」臉書粉絲頁，正式對外宣布將參選2022桃園市議員，消息一出，許多網友都驚呼「不是黃拉結嗎？」、「原來是qn！」、「女神！」談到決定參選，黃表示，很多人也許是透過網路認識她、知道她，但她更希望站到第一線，用最真實的行動力，讓一路走來都很支持她的朋友看到她「不是只在網路上講講，而是真的站出來，讓這塊土地變得更好。」
黃瓊慧提到，早在2018年其實她就計畫參選市議員，但當時意外懷孕（現為三寶媽），直到今年，覺得時間點對了，決定正式投入選戰；雖然在網路上名聲響亮、戰力十足，但轉入政治實戰，黃表示，雖然過去曾幫爸爸黃景熙（現任桃園市議員）助選過，但實際上她並不太會選舉，也因此，她提前2年的時間勤跑基層，透過實際的努力得到別人讀認同，「 網路上的東西都是很虛的，包括群眾的鼓噪或說對我的支持，很多東西還是我實際下去操作時，才發現其實有其困難度。」宣布參選後，黃瓊慧說，現在在外面跑行程，有些支持者會稱她黃議員，「對於這樣的稱謂，我其實有點不好意思」，因為從小就看著爸爸擔任民代，每天忙著為鄉親選民服務，她從來不覺得民意代表這個行業有什麼比較厲害的地方，「 但我認為未來不管如何，我是很以政治工作者自居的」，黃堅定地說著，就算未來沒有選上，她也會持續政治路上效力，「那是我一直以來都想要做的事，畢竟人生只有一次，我就是要做這件事情，那也不算什麼使命感，那是我喜歡的，加上我先生也很支持我。」背負著「政二代」的身份，黃瓊慧表示，參選的契機很簡單，因為她對很多事都很有興趣，當發現有人在她什麼都還不是的時候，就願意跟著她一起去努力做一件事，「我很喜歡這種熱血的感覺，由我起個頭，有大家陪著我去執行。」她希望透過一步一腳印的態度，改變大眾對於她是政二代的看法，如同現在跑行程時，已經比較不會有人問到爸爸黃景熙怎沒來，而是直接高興的說「瓊慧來了」，「我要的就是這種的認同，而不是永遠活在我爸底下，我覺得他做的事情很好，但是我跟他不一樣。」對於越來越多的青年從政，七年級前段班的黃瓊慧說，現在的年輕人無論是從什麼切入點表現對政治的關心，都是好事，「一定要帶起對政治環境的關心才會真的認同這片土地， 才會更愛這片土地。」就如同她決定參政一樣，「這個土地跟我們都息息相關，我希望能讓大家知道，我是真的有站出來參與，而不是只有在網路上講講而已」。