饅頭除了夾蛋還能夾啥？老饕激推「1配料」：想到就垂涎

早餐是一天的活力來源，而台灣早餐店眾多，中西式口味應有盡有，提供民眾許多選擇，其中，饅頭口味變化多元，深受不少人喜愛。先前有網友就提問「饅頭除了夾蛋還可以夾什麼？」結果許多老饕紛紛激推「1配料」，直呼「想到都流口水了」。

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原PO在PTT女孩板表示，他某天午餐點了一個饅頭夾蛋加土雞肉，還有一個饅頭夾蛋，並好奇詢問大家「是說饅頭除了夾蛋還可以夾什麼配料？是不是吐司能夾的都可以考慮用饅頭夾呢？」

▲有網友提問「饅頭除了夾蛋還可以夾什麼？」結果許多老饕紛紛激推「1配料」，直呼「想到都流口水了」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起討論，大家紛紛留言「花生醬」、「控肉+花生粉+香菜!!!就變成割包，我夾過蛋餅跟蔥油餅，蠻好吃的」、「饅頭夾咖哩牛肉啊！」「加薯餅超好吃 」、「香菜才是王道」、「夾煎厚蛋加起司加花生醬」、「饅頭夾蔥蛋夾起司夾薯餅，再撒一點胡椒鹽超讚！」、「白饅頭抹豆腐乳，一絕！」「切片抹奶油烤」。

而最受網友推崇的配料則是「肉鬆」，「饅頭夾肉鬆+半熟蛋，超好吃」、「抹草莓醬+肉鬆」、「肉鬆、起司、火腿，三味一體」、「蛋跟肉鬆」、「肉鬆、薯餅、半熟蛋，想到都流口水了」、「草莓果醬加肉鬆」、「起司、里肌肉、肉鬆」。（編輯：許苡晴）