拿喜餅又打包剩菜！她「8字」曝紅包金額　新娘一看傻眼

近日才有女網友抱怨，有不熟的男方友人來參加婚宴，兩人只包600元禮金，甚至謊稱是女方友人拿喜餅，掀起討論，沒想到7日又有一名女網友分享，自己的賓客更誇張！除了拿喜餅外，還打包剩菜，重點是事後核對親友禮金名單時，竟找不到這位賓客的名字，讓她只好傳訊問對方，怎料對方卻回應「我沒包紅包呀哈哈」，讓她看後瞬間傻眼。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，「我這位奇葩的同學是有拿喜餅的，因為送喜帖的時候一併送餅，她跟她先生一起來參加，婚禮結束隔天跟長輩在清算紅包，因為長輩的意思是各自的紅包各自回禮，所以我跟先生親友的部分能自己留著，但我對完親友名單就是找不到我這位同學的紅包，想說會不會她留先生名字？」

▲一名女網友分享自己的奇葩賓客，沒包紅包竟拿了喜餅，理直氣壯地吃飽又打包剩菜。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

不過，由於原PO不知道這位同學的先生叫什麼名字，心想「如果去問這個問題好像很不禮貌，但不問之後禮數上面又不知道該怎麼辦...」所以她便硬著頭皮問了，結果對方竟神回「我沒包紅包呀哈哈，怎麼了阿，等你生小孩再包大包的給你」，讓她看後超傻眼，既生氣又無奈，直呼「哈哈個屁，你跟你老公去餐廳吃飯不會付錢嗎？為什麼可以理直氣壯吃飽還給我打包啦吼」。

貼文一出，網友隨即議論紛紛「哇這個太可怕，妳一定要告知共同好友，避免有下個受害者」、「看到那哈哈火都上來了」、「太扯了這種人...」「好扯，回答的態度...好沒禮貌」、「比包600的還扯」、「奇怪！這種人怎麼這麼多？男方的人有包600還硬拗帶走喜餅。現在看到這篇！原來包600不是最差的，至少有包」、「還哈咧！臉皮真厚」、「我也有遇到這種的，當做善事了」。（編輯：許苡晴）