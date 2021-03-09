鳳梨別直接用生鹽水洗！開水加「它」泡3分：香甜不咬舌

鳳梨酸甜又多汁，讓許多人愛不釋手，且鳳梨除了單吃外，還能做成各式料理，變化相當多元。不過，新鮮鳳梨通常都略帶「咬舌感」，到底該如何清洗才能不扎嘴呢？近日搜狐美食專欄《味谷的廚房》就分享了1妙招，只要用開水加「它」泡3分鐘，就能讓鳳梨保持香甜又去澀。

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《味谷的廚房》表示，將削好鳳梨直接用「自來水加鹽」浸泡是非常不建議的，因為自來水未經過煮沸，裡面可能含有大量細菌，若吃了這些長時間浸泡的鳳梨，容易引起腸胃不適。他也解釋，之所以將鳳梨泡在鹽水裡，是因為鳳梨內含的蛋白酶物質對人的皮膚和口腔都有一定的刺激作用，吃鳳梨時就會有種又麻又澀的感覺，用鹽水浸泡能讓這種蛋白酶物質進行分解，從而使鳳梨口感更好，味​​道更甜美。

▲鳳梨怎麼處理才能不咬舌？搜狐美食專欄《味谷的廚房》就分享妙招，只要用白開水加「它」就能保持鳳梨鮮甜又去澀。（示意圖／取自unsplash）

《味谷的廚房》接著並分享讓鳳梨「不咬舌」的清洗方式，首先將鳳梨削皮並切塊，接著準備涼的白開水，加1勺「小蘇打」攪拌一下（不用放鹽），讓它變成蘇打水，再將切好的鳳梨放進去浸泡，約3分鐘即可食用。而由於小蘇打也屬於鹼性，它放入水中的效果和鹽水差不多，都能快速去除鳳梨的酸澀，口味極其甜美，甚至比泡淡鹽水還好吃，方便又省事。（編輯：許苡晴）