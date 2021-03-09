義大利開放65歲以上打AZ疫苗 望6月底3000萬人接種
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-09 08:15:37
新冠肺炎疫情在疫苗推出、各國接連開始施打後，似乎開始有緩解跡象，雖然外界對於疫苗仍有一些疑慮，但為了加快群體免疫速度，陸續有國家放寬疫苗的施打限制；繼法國准許65歲以上民眾施打阿斯特捷利康(AstraZeneca)的疫苗後，義大利8日也宣布，開放65歲以上群眾接種該款疫苗。
綜合外媒報導，由於AZ疫苗一度被許多國家以臨床試驗證據不足為由，拒絕開放65歲以上民眾施打，但隨著試驗進度有越來越多正面數據傳出，AZ疫苗也逐漸更被接受。義大利衛生部表示，AZ疫苗可安全用於65歲以上人群，但「極度脆弱」群體除外，例如免疫系統較弱或因其他疾病正在服藥的人。義大利衛生部長史伯蘭沙(Roberto Speranza)指出，義國政府的目標，是在6月底之前為至少一半的人口、約3000萬人接種。截至目前為止，義大利已施打了540萬劑疫苗，至少165萬人接種了完整的2劑。與此同時，英國也在週一重新開放學校，同一天的新增病例也減少到去年9月底以來最低點，低於5000例。
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