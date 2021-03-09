敦南併購案疑涉內線交易　光寶創辦人3000萬交保

（中央社記者蕭博文台北9日電）原股票上市公司敦南科技民國108年公告將被美商達爾公司併購，前敦南董事長、光寶集團創辦人宋恭源疑涉內線交易。檢調約談宋恭源等到案，檢察官今天諭令新台幣3000萬元交保。

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此外，宋恭源單姓女友人也以3000萬元交保，單姓女子胞妹以350萬元交保；涉案游姓夫婦及兒子各以100萬元交保。

宋恭源目前在光寶科技股份有限公司仍有辦公室，檢調昨天前往搜索；光寶科技發表重大訊息表示，搜索範圍僅及於宋恭源辦公室，調查宋恭源私人活動，無涉公司營運。

敦南科技股份有限公司108年8月9日在公開資訊觀測站公告重大消息，美商達爾公司將以新設台灣子公司，以每股現金對價42.5元取得敦南科技全部股權。交易完成後，敦南將成為達爾子公司，屆時將於台灣證券交易所終止上市。

檢調查出併購案108年5月間已開始進行，時任敦南科技董事長的宋恭源涉嫌與單姓友人於禁止交易期間，利用假外資交易，於同年7月間買入1萬165仟股敦南公司股票，到去年10、11月間達爾公司執行收購敦南公司股票時全數售出，2人從中賺取價差約6000萬元。

宋恭源被控將併購消息透露給包括游姓夫婦及兒子、單姓女子胞妹、單姓女子阮姓、胡姓等多名友人，讓這些友人或家屬獲利數十萬元到數百萬元不等，涉嫌證券交易法內線交易罪。

台灣台北地方檢察署昨天指揮法務部調查局桃園市調查處，兵分13路搜索，並約談宋恭源、單姓女子等8名嫌疑人及多名證人說明，陸續移送北檢複訊。（編輯：李明宗）1100309