歐盟執委會主席暗示 或再禁更多疫苗出口
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-09 09:02:52
義大利4日阻止阿斯特捷利康(AstraZeneca)公司超過25萬劑的新冠肺炎疫苗運往澳洲，為首次啟動歐盟的疫苗出口管制機制。而歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)8日則警告，歐盟不排除會阻擋更多疫苗出口。
綜合外媒報導，馮德萊恩8日接受德國媒體訪問時表示，阿斯特捷利康仍未達到向歐盟交貨的目標，甚至聲稱歐盟過去3個月下的訂單，阿斯特捷利康的交付量還不到10%。馮德萊恩指出，義大利禁止阿斯特捷利康疫苗出口，不一定是「單一事件」，外界認為這似乎是馮德萊恩在暗示，類似情況有可能再度發生。義大利上週剛要求歐盟阻止在義大利生產的25萬劑疫苗出口至澳洲，理由是該公司延後向義大利和歐盟供應疫苗的時程，並指出澳洲不應被歐盟視為弱勢國家。由於疫情兇猛，加上疫苗供不應求，歐盟在1月宣布實施疫苗出口管制措施，規定在不影響人道主義及COVAX疫苗公平分配機制等前提下，疫苗公司必須在提供給歐盟承諾的數量後，它們在歐盟生產的疫苗才可運到其他國家。
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