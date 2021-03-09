台股開盤跌百點、拉回盤上又回落 金融、鋼鐵接棒表現
記者許家禎/台北報導
2021-03-09 09:49:51
美國本周有望通過1.9兆美元的財政刺激政策，使美股道瓊昨（8）日漲逾300點，而亞股今（9）日早盤跌多，日韓股分別跌0.1%與近2%，陸港股則跌0.5%與0.2%。台北股市今（9）日開盤跌105.04點，加權股價指數以15715.07點開出，一度拉回盤上後又回落。權值股台積電、聯電、聯發科走跌，盤面強勢股轉為金融與傳產鋼鐵股。
美股道瓊8日指數上漲306.14點，或0.97%，收31,802.44點；標普500指數下跌19.34點，或0.50%，收3,822.60點；那斯達克指數下跌310.99點，或2.41%，收12,609.16點；費城半導體指數上漲158.00點，或5.41%，收2,762.75點。台北股市今（9）日開盤跌105.04點，加權股價指數以15715.07點開出，隨後指數拉回，一度來到盤上約15864點的位置，但沒多久又來到盤下跌約80點。權值股台積電早盤跌9元，來到590元，跌幅1.5%。聯電也跌0.8%，來到45.7元。其他，聯發科早盤跌0.6%，來到862點。鴻海跌0.4%，來到113元。友達、群創稍微強勢，漲0.8%與0.3%。而盤面強勢股為金融股，如華南金、國泰金、元大金、兆豐金、新光金漲逾1%，富邦金漲2%。鋼鐵族群同樣走揚，東和鋼鐵、高興昌、中鋼構、豐興、大成鋼漲2到3%多，佳大、海光漲4到5%。