若三接延宕 蘇貞昌：不可能重啟核四、深澳電廠
記者吳承翰／台北報導
2021-03-09 09:56:05｜2021-03-09 11:34:44
藻礁公投連署破50萬，但經濟部仍不改其要在大潭藻礁上興建第三天然氣接收站的立場。今（9）日行政院長蘇貞昌率領部會官員赴立法院會備詢，國民黨桃園市立委呂玉玲質詢時問蘇，三接延宕就增加燃煤500萬噸，是不是政府的立場？蘇貞昌表示，興建三接就是要以燃氣取代燃煤，只要三接延宕，燃氣就無法登場，會比原先預期燒更多的煤來發電，但並非「增加燃煤」。
呂玉玲問，除了燃煤之外，重啟核四是不是也是三接延宕的備案？蘇貞昌說，核四工程在前總統馬英九時代就已經封存，「現在要重啟是不可能的」，重啟核四並非政府備案，但民間確實有人在打這個算盤。民進黨立委江永昌質詢時問行政院長蘇貞昌，若藻礁公投通過，行政院是否有備案？蘇強調三接如果不順利，勢必要透過南電北送、中電北送等措施。江提醒政府會在藻礁上蓋三接，就是因為2018年的反深澳電廠公投，但該項公投已過法律期限，蘇強調減煤是政策大方向，政府不會去重啟深澳電廠。日前經濟部長王美花針對藻礁公投受媒體訪問時，曾表示「三接若延宕，會增加燃煤500萬噸」，引發社會譁然，在野黨批評政府以藻礁、燃煤，威脅民眾只能選一個。呂玉玲質詢時問蘇貞昌，增加燃煤是不是三接延宕的備案？蘇強調興建三接的本意就是以氣代煤，只要三接一天沒蓋好，原本該燃氣發的電，就只能繼續燒煤來發。呂玉玲追問，除了燃煤之外，重啟核四是不是也是三接延宕的備案？蘇貞昌說，核四工程在前總統馬英九時代就已經封存，現在要重啟是不可能的，重啟核四並非政府備案，但民間確實有人在打這個算盤。呂玉玲說，環團反對三接並非不希望興建三接，而是選址問題，但現在網路有部分輿論，將保護藻礁和重啟核四做連結。呂希望蘇貞昌幫環團澄清護藻礁不代表挺核四，蘇貞昌則說，台灣民主社會有多元聲音，環保需要大家一起努力，但民生、產業、科學園區都需要電，這個議題不是經濟跟環保對抗，而是環保之間的抉擇，希望社會大眾能理性看待。