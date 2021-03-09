外資大撤退？新台幣早盤反常走貶 升勢僅曇花一現
記者顏真真/台北報導
2021-03-09 10:25:04
新台幣匯率在連續3個交易日收貶後，今（9）日早盤升勢也丕變，在台股跌、外資撤出，加上亞洲貨幣兌美元也走貶之下，新台幣兌美元以28.31元、貶值0.7分開出後，即便盤中一度轉升，但升幅也有限，僅升值7.8分，來到28.225元，更別說想見到「27字頭」，隨後又回貶到28.372元價位，目前在28.365元震盪。
國際匯市部分，受到美元轉強影響，美元指數站回92，人民幣隨之貶至超過2個月以來新低，今日人民幣兌美元中間價更是大貶543基點，來到6.5338價位，韓元亦大幅貶值目前來到1143.40韓元兌1美元，日圓亦貶至109.17日圓兌1美元。至於新台幣匯價表現，在連續3個交易日收貶，昨日亦收在28.303元後，今日早盤新台幣兌美元一開盤也走貶，以28.31元、貶值0.7分開出後，即便盤中一度止貶回升，升幅也相當有限，僅觸及28.225元、升不到1角，更別說是想見到「27字頭」，甚至在外資持續匯出，美元買盤湧現下，新台幣再度翻貶，目前來到28.35元、貶值4.7分，匯銀人士指出，近期特定主權基金狂拋台股且連續數日均大舉匯出，短短4個交易日外資淨匯出金額即超過30億美元，短線在該主權基金續買匯及外資偏匯出之下，新台幣趨勢略偏貶，觀察重點在美債、美股和台股表現及外資動向。