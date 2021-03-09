國民黨質疑政府鑿井抗旱無用 蘇貞昌澄清是誤會
記者劉育辰／台北報導
2021-03-09 10:28:39｜2021-03-09 11:10:09
水情吃緊，經濟部長王美花說要提出鑿井補水的方案，卻引發國民黨質疑「漏掉的水比鑿井補的水還多」。對此，行政院院長蘇貞昌今（9）日表示：「是誤會！」並強調政府3年多前就已投入逾19億開鑿水井，超前部署使現在園區不缺水，現在有廠商希望能申請鑿井，以因應突發情況，對此政府將按程序進行，同時呼籲民眾節約用水。
水情吃緊，日前有科學園區廠商提出鑿井取水方案，王美花5日在立法院拋出「可鑿井取水」引發討論，然而國民黨卻質疑，去年井水漏掉約4.4億公噸，比鑿井補的水還要多。蘇貞昌表示，有關鑿井的事是資料有點誤會。其實早在3年多前，政府就投入19億6,000多萬，開鑿、整備了1,250口（新舊）抗旱的水井，也因為有這樣的超前部署，這次取用了大量的水井水源，甚至比整座新竹水庫的水量還要多，如果沒有這個水井水源，新竹的寶山水庫恐怕早就乾了。蘇貞昌指出，也因為井水有效果，所以有些廠商也想申請鑿井，因應極端情況，這些政府都會照程序來，不要跟政府早已經準備的抗旱水井混為一談，同時也呼籲民眾節約用水。