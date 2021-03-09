女鼠蹊部痛到無法動 醫：是「疝氣」惹禍 嚴重恐致命
記者劉雅文/台北報導
2021-03-09 10:30:03｜2021-03-09 10:30:58
一名46歲的謝小姐，有記憶開始，左側鼠蹊部就常鼓脹不舒服，曾在捷運站被別人手揮到後，痛到在原地無法動彈。先前因為長輩說是「墜腸」，也聽說疝氣可能自然痊癒，就沒積極處理，成年後曾因疝氣卡住痛到坐立難安，才積極求醫，解決多年的困擾。
嘉義長庚醫院外科部小兒外科主任王世憲醫師表示，疝氣俗稱墜腸，意指體內臟器或組織通過某薄弱處或破洞造成位移，以腹股溝(鼠蹊部)疝氣最為常見，通常好發於老人與小孩身上。醫師提到，台灣每年大約有3萬例的疝氣手術，患者會有腫脹及疼痛感，若臟器卡住造成「箝頓性疝氣」，還可能導致壞死性休克，甚至死亡，而疝氣多好發於男性，有高達27％的男生有機率發生，女性發生機率則是3%王世憲解釋，腹股溝疝氣依其形成的機轉與位置，可再分為間接(外側)型及直接(內側)型疝氣，間接(外側)型是因腹股溝管的內環開口在出生後未完成退化，腹腔臟器由此孔洞掉入腹股溝管而形成疝氣；直接(內側)型疝氣則是因腹股溝管的後壁筋膜層，隨著年紀增長逐漸變薄，腹壁失去支撐力致使臟器膨出。王世憲提到，一般青少年及兒童疝氣基本上都屬間接(外側)型，手術原則是將內環開口關閉(類似束口袋的概念)，但成人的情形則比較複雜，雖然間接型的比例多於直接型(約7：3)，但有時候卻是兩者並存(混合型)，手術前很難去分辨這些型態，所以目前的成人疝氣手術，多是將人工網片大範圍鋪蓋，但醫師也解釋這種一網打盡的概念，雖然提高了手術成功率，但組織破壞的程度也相對大，患者術後常有疼痛、異物感、網片排斥、甚至感染等問題。為了解決這個問題，王世憲針對個案，將單孔腹腔鏡應用在治療上，手術中先利用單孔腹腔鏡確認疝氣的型態後再做修補：若是間接(外側)型，逕將內環開口縫合關閉即可；若屬直接型或混合型，則補上人工網片。還能把間接(外側)型疝氣的手術時間縮短到10多分鐘，大大降低了對組織的破壞。不過不是所有人都適合這樣的治療方式，王世憲強調，病患在手術前皆應審慎評估，手術的禁忌包括對麻醉有高風險者，或曾經歷腹部手術而有腸沾黏疑慮者。另外，內環縫合術僅適用於間接(外側)型疝氣，因此病患的選擇主要還是以60歲以下較年輕族群為主。另外醫師也提到，腹股溝部位較隱密，疝氣患者常諱疾忌醫，平時如果是輕微的疝氣鼓起，可以先平躺休息，待其慢慢退回；但如果退不回去或造成疼痛，就應該儘速就醫，以免造成箝頓性疝氣危及生命。