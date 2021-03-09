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中共再提武統台灣　邱國正：持續強化建軍備戰

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-09 10:35:48

邱國正
▲針對中共再提武統台灣，國防部長邱國正表示，中共不放棄武力犯台的口號沒有停止過。（資料照／記者呂炯昌攝）
國防部長邱國正上任後首份業務報告日前送交立院，報告指出，國軍將強化不對稱戰力因應中國大陸軍事威脅，也將打擊假訊息。
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立院今日邀請行政院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告，並接受質詢。會前邱國正受訪表示，不對稱作戰大家經常提，但是都很含糊籠統，簡單講就是「強點、弱點、時間、地點」的著墨與掌握，例如怎樣形成不對稱。
邱國正表示，目前國軍整備概況，不管兵力、火力這一定朝這方面去著墨，兵力少就強化火力，火力再強、但兵力如何運用是交互的，國軍在這方面不會停頓，不要因為言語詞句一改變，或是出現新變化而有所改變，這是持恆的工作，至於遣詞用語各有解讀，他不會去置喙。
針對中共再提武統台灣，邱國正表示，中共不放棄武力犯台的口號沒有停止過，國軍據此強化現在建軍備戰，敵人要怎麼樣，他不能臆測，但要預判有哪幾種可能，及早因應。這也是國軍一直要注意、且要強化的，他會持續帶領國軍持續朝這方面努力。
對於國軍要打擊假訊息，邱國正表示，首先是自己不要造成假訊息來源，給對方理由，「務實把工作做好，盡量不產生爭議、假訊息，是我們要努力的。」
 
 
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