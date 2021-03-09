食安公投連署書送至中選會 國民黨籲民眾投票抵制萊豬
記者余祥／台北報導
2021-03-09 10:33:04｜2021-03-09 11:41:43
中國國民黨推動「反萊豬」、「公投綁大選」等2項公投案，第2階段連署不僅達標，更大幅超標，今（9）日上午由領銜人國民黨主席江啟臣與國民黨立委林為洲，以及立法院黨團總召費鴻泰以及黨務幹部、多位黨籍立委將兩案共逾百萬份的連署書送交中選會。國民黨表示，中選會秉持中立、公正、公開的原則，儘速完成審查作業，讓兩項公投案順利成案，也呼籲台灣民眾能於今年8月28日用手中的公投票，封鎖萊豬進口、恢復公投綁大選。
國民黨今天上午於中央黨部前，將經過黨中央檢查整理小組志工伙伴們28天檢整、裝訂、造冊、入箱、編序完成的連署書，搬上四輛大貨卡。大家高呼「反萊豬，顧食安！」、「828，拚公投！」等口號，以車隊遊行的方式將連署書送至中選會。 在中選會前，江啟臣表示，公投連署踴躍，一則以喜、一則以憂，喜的是連署順利，憂的是政府怎會做讓人民憂慮的事，反萊豬公投案共連署了52萬8000份，公投綁大選公投案則有52萬2000多份，加總起來共有105萬份，且還在增加中，顯示民怨正在沸騰。江啟臣說，他們送來的不只是公投連署書，還有民怨，接下來請中選會中立、公正、公平、透明處理連署書，不要政治偏頗，淪為執政黨打手。江啟臣也呼籲民眾8月28日踴躍投票，人民要用公投推翻政策。費鴻泰則說，民進黨是雙標黨，反民主、破壞團結，民眾要用公投吿訴總統蔡英文你不是皇帝，人民才當家作主，要用公投要告訴民進黨民眾拒絕吃萊克多巴胺的美豬。媒體詢問，未來公投案要如何保持熱度，江啟臣說，接下來會下鄉宣講，結合各地民代，跟民眾互動，讓民眾更了解公投案的意義，另外，國民黨立委在立法院也會落實立委對執政黨政策的監督。