口罩限色令惹議 鼎泰豐出面回應
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-09 10:42:34｜2021-03-09 11:09:24
現在仍是防疫期間，依照指揮中心規定，民眾於醫療照護、公共運輸、生活消費等8大類場所需配戴口罩，但近日有鼎泰豐的員工投訴，業者因服儀理由規定只能戴藍、白二色口罩，導致手邊有的口罩均無法使用，另外，發放的都是沒有醫療防護效果的口罩，防護堪慮。對此，鼎泰豐表示，限制口罩顏色的確是基於服儀理由，但並沒有違法問題，另外，鼎泰豐現在每天都會配給員工一枚醫療用口罩配戴，沒有防護不足的問題。
日前有自稱在鼎泰豐高雄漢神巨蛋店工作的員工表示，公司規定3月只限戴藍、白色口罩，導致自己手邊有的其他顏色的口罩都不能配戴，認為不合理，但高雄市勞工局表示，要求戴口罩是基於食安考量，另外根據勞基法，容許雇主要求員工在上班時間服儀一致，因此限制員工口罩的顏色 ，不涉及違法。針對口罩限色爭議鼎泰豐回應，公司的確從3月起規定只能限定配戴藍、白兩色的口罩，維護服儀的一致性，此規定並未違反相關勞動法規，將會持續維持，而對於員工反映公司提供的口罩都不是醫療用口罩，鼎泰豐表示，其實公司長期以來都有提供防護口罩供員工配戴，因為疫情，針對會與顧客接觸的員工每天加發1枚醫用口罩，且以藍、白二色為主。根據中央流行疫情指揮中心規定，民眾於醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)等8大類場域活動時，應佩戴口罩，勸導不聽者，將裁罰3000元以上、15000元以下罰鍰。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。