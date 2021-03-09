若「護瑤」失敗將辭主委？吳怡農：相信吳思瑤禁得起檢驗
記者丁上程／台北報導
2021-03-09 10:49:47｜2021-03-09 11:01:45
近日國民黨針對罷免民進黨台北市立委吳思瑤動作頻頻，民進黨內發起「愛瑤令」聲援吳思瑤，而讓吳不被罷免一事，這也成了吳怡農接任北市黨部主委後的首要任務。吳怡農今（9）日上午接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，被問到若吳思瑤遭到罷免，是否會辭去黨部主委一職？吳怡農則低調表示「相信吳思瑤禁得起檢驗」。
面對國民黨發起罷免吳思瑤的行動，身為市黨部主委的吳怡農表示，目前罷免雖然還沒到送件階段，但黨內已經開始做準備，若國民黨堅持發動，一定全力以赴反罷免。吳怡農也直言，國民黨近日來頻頻推動罷免案，其實對他們自己有傷害。「是不是罷免過頭，大家心裡會有一把尺。」吳怡農指出，罷免還是要交由全民決定，若想罷免吳思瑤的人最終還是啟動相關程序，那民進黨方面就是盡全心全力支持吳。吳怡農表示，一連串的罷免案已經讓民眾感到相當厭煩，不應該再浪費社會資源。主持人周玉蔻問到，若吳思瑤被罷免，就要辭職？吳怡農表示，相信吳思瑤工作表現禁得起檢驗，若成了就是跟選民做個工作報告，雖然剛才選完，相信吳思瑤的每位立委同事們，也會認為她不適合被罷免，推動罷免是一回事，但也期待更多不分黨派、特別是立院同事們都出來說說話。