梅根專訪大爆王室醜聞 凱特、卡蜜拉被拍到「面如死灰」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-09 10:59:13｜2021-03-09 11:23:28
英國王子、薩塞克斯公爵哈利與妻子梅根近日接受美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，昨（8）日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）播出，梅根在訪談過程中大爆英國王室種族歧視，與凱特爭執的各種內幕，引起外界熱烈討論。
昨日也是國際婦女節，梅根的好友哈里曼（Misan Harriman）在社群平台貼出哈利、梅根與長子亞契（Archie）一家和樂的照片；而凱特王妃、卡蜜拉則是狗仔拍到，在梅根專訪播出後一臉面如死灰的模樣。英國攝影師哈里曼來自奈及利亞，是反種族歧視「黑命貴」（Black Lives Matter）的支持者，同時也是哈利、梅根兩人的好友。在CBS播出哈利夫妻的專訪後，哈里曼在Instagram、Twitter上公開一張未曾公開過的家庭照。照片中，哈利與梅根都沒有穿鞋子、光著腳，兩人穿著休閒，梅根的手裡抱著強褓中的亞契。哈里曼標注「國際婦女節」、「ipad攝影」等標籤外，還標注了「是個女孩」呼應梅根在訪問中透露第二胎的性別。凱特和卡蜜拉則是在倫敦被拍到，在節目播出後面色鐵青，特別是梅根指控凱特在婚禮前逼哭自己。美國社群平台上，不少網友都留言恭喜梅根迎來第二個孩子，特別是美國非裔族群在社群上力挺梅根，指責英國曾經作為奴隸主、殖民者，甚至曾對黑人進行種族滅絕，不認為梅根在王室遭到種族歧視的經歷是謊言。美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）也在記者會上被問到有關哈利與梅根的問題，莎琪回應強調那是梅根的私事，但她相信要說出掙扎、精神健康問題的經歷需要很大勇氣，總統拜登也是這麼認為。至於梅根一事會不會影響到英、美兩國關係？莎琪強調，兩國人民有著深厚的感情，雙方政府也會繼續緊密合作。英國媒體自哈利與梅根結婚以來，時常報導梅根不符合王室傳統的內容，或是引述內部消息指威廉與凱特、哈利與梅根4人之間存在矛盾，許多英國網友對梅根的印象並不好。網友批評，梅根自私又自大，沒有盡到作為王室成員的責任，又在退出後攻擊王室。