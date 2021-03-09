若三接不順利 蘇貞昌：不會重啟深澳電廠
記者吳承翰／台北報導
2021-03-09 11:03:42｜2021-03-09 11:31:22
環團發起護藻礁公投連署，自國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨聲援後，連署份數收集以驚人的幅度攀升，不到一個月的時間就從原本的6萬份衝破50萬份。今（9）日民進黨立委江永昌質詢問行政院長蘇貞昌，若藻礁公投通過，行政院是否有備案？蘇強調三接如果不順利，勢必要透過南電北送、中電北送等措施。江永昌提醒政府會在藻礁上蓋三接，就是因為2018年的反深澳電廠公投，但該項公投已過法律期限，蘇強調減煤是政策大方向，政府不會去重啟深澳電廠。
蘇貞昌今日率領部會官員赴立法院院會備詢，輪到江永昌時，江指出此次護藻礁公投，環保間的抉擇已非第一次，2018年反深澳電廠公投聲勢浩大，在公投投票前，行政院先踩剎車，改興建桃園第三天然氣接收站，但深澳公投已經過了2年的法律有效期。江永昌問蘇貞昌，行政院是否會走回頭路，或者在公投前有大動作？蘇貞昌強調，深澳電廠在2018年公告廢止，政府政策大方向希望以燃氣取代燃煤，即便公投法律期限過了，政府也不會想重啟深澳電廠。江永昌追問，能夠停建深澳，是因為後面還有三接，若8月的公投又過了，行政院是否還有下一個備案？蘇貞昌強調，政府努力不傷害藻礁，如果三接不順利，勢必要透過南電北送、中電北送等措施維持產業、民生供電穩定，屆時勢必會降低減媒的計畫，這是全台灣人共同的課題。蘇貞昌補充道，蔡政府努力不破壞藻礁，供電也是分秒不停歇，三接越早完成，減煤的計畫就越早上路，行政院相關部會會把完整的資料整理後公布，讓人民能了解全盤的內容、做出選擇。