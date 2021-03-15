今日最聚焦／台幣升勢丕變？專家：美元真正轉強時間未到
記者顏真真/台北報導
2021-03-15 17:00:00｜2021-03-15 17:05:24
新台幣兌美元近來升勢丕變，收盤雖續創逾23年半新高，盤中卻已見不到「27字頭」，也讓投資人開始懷疑新台幣升勢是否已接近尾聲？外匯專家認為，「美元真正轉強的時間還沒到」，但已喪失持續走低的條件，今年應是逐漸盤底盤堅往上走，「真正美元轉強一定要等到升息」。而亞洲貨幣今年走勢可能會相當分歧，基本面佳的國家像是東亞國家貨幣如台灣、中國大陸及南韓，或許還會維持強勢，只是不會像去年那麼強，美元往上走的話，多少會減緩東亞貨幣走升幅度。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》專訪時指出，國際美元在去年是大幅度走跌，大概有超過5、6%的跌幅，之所以跌那麼深，主要是與疫情影響之後，美國聯準會（Fed）快速降息、大灑幣有關，灑出史上最多QE的錢出來，迫使過多的美元在市場上流竄，在美元流動過大的情況下，美國本土資金因利率環境走低，找不到什麼投資標的，紛紛往海外尋求比較高報酬，以至於美元去年呈現較大幅度的跌勢。由於美元與利率是息息相關，利率走低的話，美金就大概一蹶不振，如果利率反彈上去，美金就開始逐步有機會走揚，而今年初以來就有點感覺到美金跌不太下去，這也與美債殖利率走高有很大的關係。雖然美國聯準會一直宣稱還沒立即快速升息，但由於美國大灑幣，引領全球各大央行全部都在大灑幣，以至於全球資金過於氾濫。在資金過於氾濫之下，就容易推升通膨的上揚，通膨上揚，對大家投資債券市場是很大的利空，因為通膨上來，緊接而來的就是聯準會要考慮升息抑制通膨，因此升息是債券市場一大利空。陳有忠進一步解釋，之前景氣不好、降息，大家紛紛的去做多債券，做多債券，大家知道債券價格與利率呈反比，要做多債券，是期待利率走低，一旦利率反彈，債券價格就會走跌，就會重挫。而今年初以來美債指標10年美債殖利率大幅攀升，從0.8%一下子爬升到1.5%，這警界線一到，當然促使美元也不再繼續跌，甚至出現比較象樣的反彈。雖然今年美元可能比較不會再跌下去，但是否就此大幅轉強？陳有忠說「目前看來時間點還不到」，主要因為美國聯準會還沒考慮升息，升息才會真正帶動利差，讓資金回流到美國本土，現在只有債券市場的恐慌，把債券拋售，讓殖利率彈升上去，美元開始有觸媒了，但「真正美元的轉強一定要等到升息」。陳有忠分析，美元要轉強的話，當然也需要美元很快速彈升到年線以上，美元指數目前的年線扣抵位置在94.5，現在離年線還有距離，也就是說「真正轉強的時間還沒到」。不過，因美元持續走低的條件也喪失了，整體來講，今年美元是在底部盤底，逐漸盤底盤堅往上走，如果美國基本面變更好，甚至有可能開始嚷嚷資金要收回，即便還沒有要升息，「資金要收回來」這話題就足以支撐美金，造成吸引力，因此目前看來，下半年美元逐步轉強的機會很大。至於亞幣表現，陳有忠認為今年亞幣走勢可能會比較分歧，去年是因為美元走跌，資金紛紛從美國本土流竄出來，亞洲資金也回到亞洲本土，促使亞幣匯價紛紛走升，而且基本面強的國家就走升更多，尤其台灣或中國大陸。就目前來看，陳有忠覺得「今年亞幣匯價可能比較不會齊步走，走勢可能相當分歧」。當然，如果美元逐步觸底開始反彈，甚至走強的話，資金又會回到美國本土，亞幣就會走貶，只是這還要看基本面的強跟弱，基本面強的國家，它的幣值還可維持強勢，基本面弱的國家就會走弱，比如東南亞為主南亞為主，它的疫情控制可能比較不好，經濟復甦比較慢，甚至像緬甸又有軍事震盪，或像馬來西亞、泰國出現有政局緊張關係影響，拖累基本面表現，貨幣跌幅就會加重。但若像東亞如像台灣。中國大陸等國家的基本面比較好的，這次因疫倩影響，台灣、中國大陸及南韓都是以科技為導向的，大部分科技出口的產品較多，這次傳統產業受疫情影響較大，相對有利於科技表現，因此科技這部分出口反而轉強，也因基本面佳，「東亞國家的貨幣或許還可繼續維持的勢」，只是強勢也不會像去年那麼強，因為美元逐漸往上走的話，多少會減緩東亞貨幣走升的幅度。