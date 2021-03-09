越南禁止商業航班入境 外交部：旅遊泡泡目前沒有規劃
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-09 12:16:10
中央流行疫情指揮中心日前證實將與帛琉打造「旅遊泡泡」，昨日下午召開跨部會會議協商具體規範，最快4月就能成行。外交部官員今（9）日表示，台帛旅遊泡泡月底前將定案。越南旅遊泡泡則是沒有規劃。
外交部今日例行記者會上，外交部亞東太平洋司司長曾瑞利表示，帛琉新任總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）上任後積極推動台灣與帛琉之間旅遊的「旅行安全圈」（旅遊泡泡），目前外交部正在積極進行中，最近幾天外交部與交通部、衛福部繼續就相關的防疫措施、檢疫規定、航班細節，就相關細節做仔細討論，預計本月中旬或是下旬會有結果，會在適當時間對外公布。至於媒體報導惠恕仁將於本月訪台，曾瑞利表示，詳細日期雙方還在溝通當中，尚未確定，會在適當時機再對外報告。衛福部長陳時中昨日在指揮中心記者會鬆口，越南可能是下一個旅遊泡泡開放國家，台越旅遊泡泡是否有相關進展？曾瑞利表示，越南雖然在全球這波防疫表現算是相當成功的國家，但是越南現在仍禁止所有商業航班，除了特殊專案包機外，都禁止入境越南，目前暫時沒有旅遊泡泡的規劃。
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