將影音享受放到最大　從主流聯網電視一步步成就解鎖！

如今「看電視」，已經不再是一支遙控器轉台看天下的年代，在台灣串流服務蒸蒸日上的發展下，用電視看YouTube、Netflix等，已經成為多數現代人的「主要頻道」。而隨著影音平台介面與聯網電視的進步、畫質不斷提升等，超越傳統的影音效果，這個現象也漸漸跨年齡，不僅年輕人愛追劇、追電影，家中長輩也不惶多讓的跟上時代潮流，因此，一家人要安心穩妥地在家中享受極致的影視饗宴，挑選耐用耐操的國際大廠聯網電視之前，掌握「尺寸」、「空間」、「音效」3個小前提，更可以大大提升視聽體驗。

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說到在家追劇、看電影講求爽感，那可得從「尺寸」開始計較，若還受限在32吋到49吋之間，甚至沒有聯網，那不只遜掉，要享受串流影音還會綁手綁腳。根據每人家中客廳的差異，擺放的大小也不盡相同，除了使用立架放在電視櫃，專家建議使用掛架／懸臂掛架，可幫助整體空間以及擺設上更加彈性，若再選擇目前主流的65吋聯網4K電視，搭配SOUND BAR，影音效果更來到另個層次。

▲多數人買電視的指標，首先以耳熟能詳的知名大廠為首要考量。（圖／品牌提供）

估算好電視大小，走進家電專賣店前，許多人不外乎先預設具有信賴度的大廠牌與購買通路，像是SAMSUNG、Panasonic 、聲寶，不過買電器最累人的比價，相信是不少人的惡夢，因此秉持貼心與專業的全國電子，近來挑戰市場低價，推出韓系傑出顯色成色獨到的SAMSUNG 65型智慧型UHD液晶電視(UA65TU8000WXZW)市價36900，現場直降10000，再送市價近5000元的獨家禮「SOL紐西蘭羊毛被」；另外日系的Panasonic 65型4K聯網LED顯示器+視訊盒(TH-65HX650W，限陳列品)市價39900，狂降10290元；而聲寶65型QLED量子點LED顯示器(QM-65WA500)市價62900，現場陳列品直降33000元，大約48折，限量100台，要搶要快。