邀馬英九一同保衛台灣？吳怡農冷回：投降主義就不必了
記者丁上程／台北報導
2021-03-09 11:29:37
民進黨北市黨部主委吳怡農針對台灣國防問題，日前發起《後盾計畫》培育人才，更邀請前總統馬英九外甥、前美國陸軍特種部隊「綠扁帽」隊長余靖擔任講師，兩人昨（8）日晚間還ㄧ同直播。而今天上午吳怡農接受廣播媒體專訪，過程提及馬政府時期的國防策略意在「弱化台灣國防」，會後受訪時被問到是否會邀請馬英九加入《後盾計畫》？吳怡農則冷回「理念相同才有合作價值，投降主義我覺得不必了」。
談到前一天與余靖的直播，吳怡農表示這讓大家了解，不論兩人的家庭、文化背景不同，仍有許多人在乎台灣安全，也相信雖然中國勢力強大，但台灣的國防是有解套的。吳怡農強調，重點在於要不要改善既有制度，讓國防訓練更有意義、更有幫助。現場媒體詢問，目前有部分黨派的人士唱衰台灣，甚至投中國所好，會認為這樣的聲音越來越小？吳怡農則回應不想那麼悲觀，但這樣的言論在民主社會一定持續會有，因此政府的責任是傳遞正確的資訊與知識、推動有建設性的政策。吳怡農強調，最近有許多人用「終戰指導」等專業術語，一般人會覺得聽起來好像有道理，故必須改善資訊不對等，一旦社會大眾知道這就是投降策略，國民黨立委就不再講了，他笑說，要持續努力推動正確的國防觀念以及「投降觀念」。