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砲轟梅根把人當抹布！同父異母姊姊：憂鬱只是她的藉口

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-09 11:50:18

梅根落淚
▲梅根在接受脫口秀主持人歐普拉的訪問過程中，一度情緒激動哽咽落淚。（圖／翻攝自英國《太陽報》）
英國薩塞克斯公爵夫婦哈利、梅根接受歐普拉（Oprah Winfrey）專訪的節目昨（8）日播出，給英國王室投下了震撼彈，梅根爆料在王室的經歷之外，還說到父親背叛了自己，和同父異母的姊姊已經20年沒見了。節目播出後，梅根的姊姊出面反駁梅根對原生家庭的指控，批評妹妹把憂鬱症當作態度惡劣的擋箭牌。
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梅根在節目上稱，她覺得被父親湯馬斯（Thomas Markle）背叛，認為父親當時與小報（tabloid）同流合污，2018年她打電話給湯馬斯詢問此事，湯馬斯的回應是「絕對沒有」。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲梅根在歐普拉的訪問中一度哽咽落淚。（圖／美聯社／達志影像）
對於同父異母的姊姊出版《野心公主的姐妹日記 Part1》（The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1）一事，梅根回應，「當你不認識我，很難爆料我什麼事情」並稱自己20年沒有見到姊姊了，成長過程中她一直是「獨生女」且很渴望有兄弟姐妹。
梅根所指的同父異母姊姊、56歲的莎曼莎（Samantha Markle）在節目播出後駁斥，「我不懂她（梅根）為什麼說自己是『獨生女』，我們成長過程中拍了那麼多照，她怎麼可能不認識我？」
▲梅根同父異母的姊姊（左），貼出與梅根的合照，打臉梅根「不認識老姐、20年沒見」的言論。（圖／翻攝自每日郵報／Twitter）
▲梅根同父異母的姊姊（左），貼出與梅根的合照，打臉梅根「不認識老姐、20年沒見」的言論。（圖／翻攝自每日郵報／Twitter）
梅根在節目中也分享自己在王室生活中，承受壓力一度抑鬱到想傷害自己的經歷，莎曼莎批評，梅根根本是在為自身的惡劣行徑開脫。「抑鬱不是把人當抹布對待又拋棄的藉口。」
莎曼莎早前向英國小報形容，梅根就像一陣龍捲風，把王室搞得天翻地覆，還說梅根離開王室之後的目標是進軍好萊塢，想要贏得名聲與財富。莎曼莎堅稱，她對梅根的手足之情血濃於水，但是不喜歡梅根成為這樣的人。
莎曼莎認為，梅根明知道「欲戴王冠，必承其重」的道理，且嫁入王室不只她個人，家人也會承受極大的壓力，然而梅根卻對手足面臨的困境無動於衷，也不願向遭到媒體追殺的父親伸出援手。莎曼莎認為，梅根早該在嫁給王子前問問自己：「真的願意承擔王室成員的責任嗎？」
▲梅根同父異母的姊姊莎曼莎。（圖／翻攝自Twitter）
▲梅根同父異母的姊姊莎曼莎早前出版一本爆料梅根的書《野心公主的姐妹日記 Part1》。（圖／翻攝自Twitter）
 
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