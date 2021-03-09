新北市就服處助一臂之力 57歲「高年級生」重返職場
記者陳志仁／新北報導
2021-03-09 12:05:40
57歲的蕭先生因為疫情爆發經濟壓力，迫使他到就業服務站求助，同時深知中高齡求職不易，並不堅持要求管理職；經就服員綜合考量蕭先生面的近況後，決定運用「職場學習再適應計畫」提高雇主進用的意願後，蕭先生已於去年9月1日擔任組裝測試作業員一職。
新北市政府就服處表示，曾從事科技業務經理、庭園景觀工程管理組長等管理職的蕭先生，近年改以接案電腦維修維生，因為疫情爆發經濟壓力，迫使他到中和就業服務站求助；就服員見蕭先生雖即將邁入耳順之年，仍保持著樂觀的精神及求職意願，亦積極幫他推介工作，但皆因個案的體能健康條件不合等因素，無法順利錄用。中和就業服務站指出，就服員在評估規劃後，考量到蕭先生面臨體能隨年齡的衰弱，加上已逾兩年未有正職工作，雇主僱用意願偏低，決定運用「職場學習再適應計畫」提高雇主進用的意願，同時也幫助蕭先生做好就業準備及職場適應；蕭先生於面試後順利獲得錄取，已於去年9月1日上工擔任組裝測試作業員一職，開創第二段職涯之路。就服員後續訪視蕭先生的工作情況，蕭先生很感謝就服員的協助，讓他在疫情的期間仍能求職成功，重獲就業信心也減緩家中經濟負擔；此外，雖然薪資水平無法與從前的管理職相比，但無論是工作的氣氛或業務內容，蕭先生皆適應良好，目前工作已邁入三個月，雇主待計畫期滿後也打算繼續錄用。