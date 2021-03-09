內幕／憂顏若芳同居風波延燒 府黨高層深夜急電危機處理
記者胡宥心／台北報導
2021-03-09 12:43:07｜2021-03-09 13:24:09
《鏡週刊》今（9）日爆料已婚民進黨立委王定宇與兼任民進黨發言人的民進黨新聞部主任顏若芳同居情，據了解，昨天晚上兩位當事人接到週刊記者查證電話，才驚覺被偷拍，為此，府黨高層也深夜急電溝通處理，深夜展開6小時危機處理，擔心顏若芳成為民進黨第三位受「情事」拖累的民進黨籍發言人。
據週刊報導，顏若芳和王定宇兩人一周5夜同居在顏若芳台北家中，不過王定宇身為立委，在北部有立法院提供的立委會館可居住，卻跑到顏若芳家中同住。王定宇解釋，兩人就是房東、房客關係，太太也知道。顏若芳也回應媒體強調是一個月8000元，租一個房間給王定宇。據了解，昨天半夜總統府、民進黨中央高層在顏若芳告知後，緊急電話溝通危機處理，就是擔心顏若芳的「同居事」延燒，讓她變成繼前總統府發言人丁允恭、前行政院發言人丁怡銘後，第三個因事落難的發言人。去年9月週刊踢爆丁允恭劈腿情事，引發社會軒然大波，至今仍在延燒，丁允恭當時在接獲週刊查證第一時間，自行請辭，該懸缺至今未找到人願意接手；2個月後，換成丁怡銘出事，他在行政院院會記者會誤指北市冠軍牛肉麵使用含萊克多巴胺美牛，引發後續政治效應。行政院第一時間也緊急危機處理，但最後卻不敵丁怡銘過往事件被挖出來，讓丁堅決請辭走人。他請辭後，行政院發言人懸缺數月，由行政院秘書長李孟諺兼任，直到上個月才由政委羅秉成出任。府黨高層憂心顏若芳也因此落難，據了解，府黨高層第一時間決定相信顏的說詞，力挺顏若芳，並且深夜展開6小時危機處理，不過，事件仍在發生，危機處理能否過關，仍待觀察。對此，民進黨表示，顏若芳平時工作業務上負責媒體輿情與發言人工作，常須隨時待命處理突發事件，表現認真負責也深獲肯定。針對週刊報導，因屬於個人私領域事務，已由當事人向外界說明，以釐清事實。