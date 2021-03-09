開放國會行動方案上線　游錫堃：盼拓展台灣國際參與

出席《開放國會行動方案》記者會包括，立委林昶佐、民主進步黨團代表立委賴品妤、時代力量黨團代表立委邱顯智、台灣民眾黨立委賴香伶、立院秘書長林志嘉王全忠顧問、顧問洪慈庸、行政院政務委員唐鳳、外交部長吳釗燮、各民間代表成員、美國國際民主協會（National Democratic Institute, NDI）台北辦事處總監吳志強(Alfred Wu)皆出席。游錫堃致詞時表示，經過長達半年的努力，台灣的第一份《開放國會行動方案》正式完成，宗旨就是「要讓公民方便地參與國會的運作過程」。今天的記者會提出開放國會更進一步的願景、計畫與目標，制定了紮實的計畫方案。雖然台灣目前還不是OGP會員，但在內容和程序上，都遵循了OGP所提倡的四大精神，確保這份行動方案能被具體落實。游游錫堃進一步表示，期待透過《開放國會行動方案》的落實，能夠為台灣留下一個功能更完整、組織文化更開放、也更方便人民參與的國會，他相信推動開放國會政策，是一個正向循環的開端，也是為甚麼越來越多世界民主國家，都陸續開始推行開放國會。行政院唐鳳政委致詞表示，在開放政府的時代，不僅是人民監督政府，更要共創，而這次的行動方案委員會成員，民間代表更是以相等的席位提供意見參與討論，包含各種焦點座談，線上線下的討論，大家一起想像如何讓國會在任何地方都可以即時加入新的想法。吳釗燮致詞時表示，這個行動方案的意義重大，除了向國際社會展現台灣開放政府的決心外，也是台灣深化自己民主制度及加強國際連結的重要契機，未來外交部會持續推動相關工作，除了務實參與也會透過各種國際文宣展現台灣的決心，民主與開放是台灣的重要價值，讓國際社會更加瞭解台灣，支持台灣。《開放國會行動方案》召集人林昶佐表示，從去年五月至今，經過跨黨派及游院長的支持，以及在這半年中與每一位義務出席的民間團體持續不斷的討論，讓台灣開放國會行動方案可以遵照國際間「開放政府夥伴聯盟」的標準運作成型並且上線，希望這次開放國會行動方案的經驗，可以提供行政部門在未來擬定相關開放政府方案的參考。