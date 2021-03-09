顏若芳撇同居「僅房東房客關係」 友人爆：她感情絕緣體
記者胡宥心／台北報導
2021-03-09 12:44:12｜2021-03-09 13:21:55
《鏡周刊》今媒體爆料已婚民進黨立委王定宇與兼任民進黨發言人的民進黨新聞部主任顏若芳同居情事，據了解，顏若芳第一時間向黨部強調是「房東與房客」的關係。顏若芳友人向媒體表示，她就是個不折不扣的「感情絕緣體」，被拍到的房子則是與女性友人合買的，前陣子才租給王定宇每月8000元，自己則跟家人同住在南京圓環家中。
一位顏若芳的文化大學學弟也透露，顏以前在大學是風雲人物，長得很漂亮，個性直爽，幾乎是許多學弟的夢中情人，不過身邊幾乎沒有什麼男性友人，幾乎都是女性閨蜜居多。對於被偷拍兩人同居一事，顏若芳回應表示，她常向王定宇請益政治上的問題，最近比較有接觸跟互動，是因為被拍到的這間房子，有分租給王定宇。顏若芳友人透露，認識她的人都知道，她是個不折不扣的「感情絕緣體」，不太容易交男友，她跟王定宇一直以來關係都很好，旁人一看也都知道他們根本沒有怎麼樣。顏若芳友人說，這間房子是跟另一位女性友人合買的，就在這位女性友人的公司附近，而前陣子王定宇也請顏若芳幫忙找房子，才會把其中一個房間租給王定宇，週刊提到王定宇一周去住5天，其實根本沒那麼頻繁，顏若芳的友人也住在這裡，而且顏若芳的家人也不太讓她在外過夜或晚歸，她多半還是會回到自己家人家中。