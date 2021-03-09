影／駁二自行車倉庫付之一炬 陳其邁：希望原地重建
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-09 12:50:37｜2021-03-09 13:44:00
高雄駁二藝術特區今（9）日凌晨1點4分左右，大勇區的自行車倉庫及本東倉庫商店起火燃燒，火勢直到3時2分才撲滅，珍貴的檜木梁架付之一炬，高雄市副市長史哲上午也到場了解受損情形，市長陳其邁則表示高雄人對這個地方有很深的情感，希望能恢復舊貌、原地重建。
許多人高雄都會特地到駁二藝術特區逛逛，今日凌晨自行車倉庫及本東倉庫商店突卻發生火警，高雄市消防局出動鼓山、成功、中華、新興、前金、十全、瑞隆、左營、鼎金、大昌、新莊、苓雅、前鎮、鳳祥、小港分隊共32車71人及高雄港務消防隊4車7人前往搶救，因現場倉庫樑柱為檜木建造，火勢直到3時2分才撲滅，燃燒面積約1200平方公尺，起火原因目前仍在調查中。高雄市副市長史哲指出，自行車倉庫是駁二的25棟倉庫之一，目前是處於展演換檔的期間，火勢發生的時間點也是本東倉庫商店的下班時間，無人受傷，也沒有展品受損，而本東倉庫持續照顧與陪伴的流浪動物、毛小孩們，目前有些毛小孩已經回到現場，大家也會持續陪伴、照顧。本東倉庫商店的經營者李瑾倫，是插畫家，也第一代的文創人才回流計劃參與者，十多年前在駁二開設了本東倉庫商店，主要販售一些文創商品，李瑾倫無奈地說，商店平時就是收集一些好玩的東西和大家分享，損失的數量及金額目前仍無法估計；史哲則說，本東倉庫商店十多年來與駁二一同成長，承載了許多人的生命記憶，很多人都在這裡買過明信片、文具、或是做自己的筆記本，目前已請文化局要協助與陪伴李瑾倫老師一起渡過這一次的考驗。史哲指出，自行車倉庫比較特別的就是它的梁架是檜木建造，所以大家抬頭就可以看到歷史，大家第一時間聽到這個消息的時候，都覺得說這個老倉庫的檜木付之一炬很可惜，但駁二面對的挑戰其實很多，也是在老屋再利用過程中會面對到的考驗，大家一一克服的走到今天的大駁二場域，這次的火警，也是挑戰。史哲強調，駁二藝術特區目前的展演活動都不受影響，3月27、28日即將登場的大港開唱也不受影響，都會如期舉辦，一直以來市府都是以文資規格在修復與維護目前並不具有文資、歷史建物身份的每一棟倉庫。而對於民眾質疑防火措施似乎沒有發揮功效，史哲則回應，所有的倉庫在修復過程當中，它必然要取得相關法令或公眾使用的標準，但畢竟是老的建築，不可能依照新的建築法規來進行，通常都是以相關消防的因應計畫來處理，不過，經過這一次的事件，也會請同仁全力來檢討，如何來強化消防安全的設備。高雄市長陳其邁則指出，聽到這個消息心情很不好，在2009年的時候自行車學校創辦，包括倉庫外面的一些樹也都是自己當年種下的，所以對自行車那裡特別有感情，自行車倉庫是樑柱結構最完整，也是最大的一個倉庫，駁二已經是全國大家都非常喜歡的一個旅遊景點，很多的這個活動、展演都會到駁二倉庫舉行，所以會朝向它能夠恢復舊貌，原地來重建。