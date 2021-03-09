影／駁二自行車倉庫付之一炬　陳其邁：希望原地重建

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲副市長史哲與文化局長王文翠到駁二了解自行車倉庫及本東倉庫商店受損情形。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）

自行車倉庫是駁二的25棟倉庫之一，目前是處於展演換檔的期間，火勢發生的時間點也是本東倉庫商店的下班時間，無人受傷，也沒有展品受損，而本東倉庫持續照顧與陪伴的流浪動物、毛小孩們，目前有些毛小孩已經回到現場，大家也會持續陪伴、照顧。

▲本東倉庫商店的經營者李瑾倫看到10多年的心血付之一炬，十分無奈。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）

的經營者李瑾倫，是插畫家，也第一代的文創人才回流計劃參與者，十多年前在駁二開設了本東倉庫商店，主要販售一些文創商品，李瑾倫無奈地說，商店平時就是收集一些好玩的東西和大家分享，損失的數量及金額目前仍無法估計；

本東倉庫商店十多年來與駁二一同成長，承載了許多人的生命記憶，很多人都在這裡買過明信片、文具、或是做自己的筆記本，目前已請文化局要協助與陪伴李瑾倫老師一起渡過這一次的考驗。

▲平常就生活在本東倉庫商店的貓咪，不斷在已經付之一炬的屋頂徘徊。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）

史哲指出，

，也是在老屋再利用過程中會面對到的考驗

大家一一克服的走到今天的大駁二場域，這次的火警，也是挑戰

駁二藝術特區目前的展演活動都不受影響，3月27、28日即將登場的大港開唱也不受影響，都會如期舉辦，一直以來市府都是以文資規格在修復與維護目前並不具有文資、歷史建物身份的每一棟倉庫。

▲高雄市消防局火調科人員持續在現場勘查，釐清火災發生原因。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）

而對於民眾質疑

強化消防安全的設備