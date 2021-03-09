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影／駁二自行車倉庫付之一炬　陳其邁：希望原地重建

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-09 12:50:37｜2021-03-09 13:44:00

駁二自行車倉庫及本東倉庫商店的屋頂，以及珍貴的檜木梁架付之一炬。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
▲駁二自行車倉庫及本東倉庫商店的屋頂，以及珍貴的檜木梁架付之一炬。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
高雄駁二藝術特區今（9）日凌晨1點4分左右，大勇區的自行車倉庫及本東倉庫商店起火燃燒，火勢直到3時2分才撲滅，珍貴的檜木梁架付之一炬，高雄市副市長史哲上午也到場了解受損情形，市長陳其邁則表示高雄人對這個地方有很深的情感，希望能恢復舊貌、原地重建。
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許多人高雄都會特地到駁二藝術特區逛逛，今日凌晨自行車倉庫及本東倉庫商店突卻發生火警，高雄市消防局出動鼓山、成功、中華、新興、前金、十全、瑞隆、左營、鼎金、大昌、新莊、苓雅、前鎮、鳳祥、小港分隊共32車71人及高雄港務消防隊4車7人前往搶救，因現場倉庫樑柱為檜木建造，火勢直到3時2分才撲滅，燃燒面積約1200平方公尺，起火原因目前仍在調查中。
▲副市長史哲與文化局長王文翠到駁二了解自行車倉庫及本東倉庫商店受損情形。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
▲副市長史哲與文化局長王文翠到駁二了解自行車倉庫及本東倉庫商店受損情形。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
高雄市副市長史哲指出，自行車倉庫是駁二的25棟倉庫之一，目前是處於展演換檔的期間，火勢發生的時間點也是本東倉庫商店的下班時間，無人受傷，也沒有展品受損，而本東倉庫持續照顧與陪伴的流浪動物、毛小孩們，目前有些毛小孩已經回到現場，大家也會持續陪伴、照顧。
▲本東倉庫商店的經營者李瑾倫看到10多年的心血付之一炬，十分無奈。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
▲本東倉庫商店的經營者李瑾倫看到10多年的心血付之一炬，十分無奈。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
本東倉庫商店的經營者李瑾倫，是插畫家，也第一代的文創人才回流計劃參與者，十多年前在駁二開設了本東倉庫商店，主要販售一些文創商品，李瑾倫無奈地說，商店平時就是收集一些好玩的東西和大家分享，損失的數量及金額目前仍無法估計；史哲則說，本東倉庫商店十多年來與駁二一同成長，承載了許多人的生命記憶，很多人都在這裡買過明信片、文具、或是做自己的筆記本，目前已請文化局要協助與陪伴李瑾倫老師一起渡過這一次的考驗。
▲平常就生活在本東倉庫商店的貓咪，不斷在已經付之一炬的屋頂徘徊。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
▲平常就生活在本東倉庫商店的貓咪，不斷在已經付之一炬的屋頂徘徊。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
史哲指出，自行車倉庫比較特別的就是它的梁架是檜木建造，所以大家抬頭就可以看到歷史，大家第一時間聽到這個消息的時候，都覺得說這個老倉庫的檜木付之一炬很可惜，但駁二面對的挑戰其實很多，也是在老屋再利用過程中會面對到的考驗大家一一克服的走到今天的大駁二場域，這次的火警，也是挑戰
史哲強調，駁二藝術特區目前的展演活動都不受影響，3月27、28日即將登場的大港開唱也不受影響，都會如期舉辦，一直以來市府都是以文資規格在修復與維護目前並不具有文資、歷史建物身份的每一棟倉庫。
▲高雄市消防局火調科人員持續在現場勘查，釐清火災發生原因。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
▲高雄市消防局火調科人員持續在現場勘查，釐清火災發生原因。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.09）
而對於民眾質疑防火措施似乎沒有發揮功效，史哲則回應，所有的倉庫在修復過程當中，它必然要取得相關法令或公眾使用的標準，但畢竟是老的建築，不可能依照新的建築法規來進行，通常都是以相關消防的因應計畫來處理，不過，經過這一次的事件，也會請同仁全力來檢討，如何來強化消防安全的設備
高雄市長陳其邁則指出，聽到這個消息心情很不好，在2009年的時候自行車學校創辦，包括倉庫外面的一些樹也都是自己當年種下的，所以對自行車那裡特別有感情，自行車倉庫是樑柱結構最完整，也是最大的一個倉庫，駁二已經是全國大家都非常喜歡的一個旅遊景點，很多的這個活動、展演都會到駁二倉庫舉行，所以會朝向它能夠恢復舊貌，原地來重建。
 
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