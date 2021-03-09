中職／富邦悍將主場門票13日開賣　多項創舉超吸睛

富邦悍將主場例行賽首戰將於3/19(五)開打，球團搶先公布一系列行銷活動內容，包括上半季共舉辦六檔精采有趣的主題日活動、延續5G智慧球場目標，獨創結合點數任務系統與多項功能的中職球隊官方APP、指定售票通路全網購票網推出的全新電子票券服務、還有新莊主場獨有的多樣球場美食、商品及可愛的LA TOUR ANGELS(啤酒女孩)等行銷軟實力。富邦悍將今年將結合最強球隊陣容與智慧球場服務功能，軟硬實力聯手一起強悍出擊，要帶給球迷最棒的觀賽體驗！
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主題活動滿檔上映 場內場外同樣精彩今年上半季富邦悍將共推出六檔主題日活動，要帶給家人們不間斷的城堡樂趣！3/19(五)悍將主場開幕戰以「FIGHT ON 強悍出擊」主題日打頭陣，週末連續兩天憑內野門票即可兌換「FIGHT ON TEE」一件(3/20-21內野門票加價100元)；4/10-11特別推出「肆FUN童心」主題日，球團施法將悍將城堡搖身變成大型遊樂場，與你歡度兒童假期；5/1-2「女子女子」主題日，要在五月天這個屬於女性的特別時刻，集結所有女生的美好事物在新莊球場；5/22-23「XVIII悍將中學」主題日經典登場，記得一起換上制服準時報到；6/5「Let's GO」將匯聚全場家人的信念，全力為勝利衝刺；6/13「And One」主題日，為悍將加油缺一不可，And One呼朋引伴一起+1！官方APP強悍登場 成就解鎖兌換好禮「不只購票，還要給你更多！」2021富邦悍將攜手台灣大哥大推出「富邦悍將APP」，共同實踐5G智慧球場的多功能應用，從即時戰況、新聞影音、天氣交通等賽事基本資訊外，還整合了360度環景選位、購票、取票、電子票匣all in one，更首創「點數任務互動系統」，球迷下載後申辦免費會員即可透過多種管道開始累積點數兌換活動參加權或球團贈品，升級成付費家族會員可享額外累積點數外，亦可開啟付費家族限定活動或夢幻寶物，3/15(一)起ios/Android雙平台免費開放下載使用。便利快速電子票券 聯名卡優惠創新高富邦悍將指定售票通路之一FamiTicket全網售票網今年全新改版，推出快速便利又環保的電子票券服務，3/13(六)12:00悍將上半季主場預售票全面開賣，歡迎球迷朋友搶先體驗。由台北富邦銀行與富邦悍將推出的聯名卡今年攜手推出全新折扣，凡於現場購物出示悍將家族會員卡(限亞瑟傳奇、亞瑟王、藍斯洛騎士家族會員)，並使用悍將聯名卡刷卡結帳，即可享購物8折史上最高優惠；現場購票亦開放刷卡服務，持悍將聯名卡現場購票享平日買一送一優惠。 餐飲選擇豐富多元 場域強調安全舒適富邦悍將的球場美食再升級，今年持續與台北喜來登大飯店合作，提供滿悍席的全新口味精緻套餐，同時也再次結合廣受好評的球員卡貼紙，推出高CP值盒餐選擇，而最受歡迎的「珍煮丹」手搖飲，將首次推出悍將聯名杯身供球迷收藏，球場櫃位另邀請海南料理「指有雞飯」、擁有多變造型的「紅玉滿雞蛋糕」、北方王國必吃北方麵食的「餡老滿」以及休閒好選擇「麥當勞歡樂送」等四大高人氣櫃點進駐。新莊主場獨有的LA TOUR ANGELS(啤酒女孩)，要讓球迷在座位上就可享用沁涼綿密的啤酒，觀賽體驗再次提升。為提供球迷更安全、舒適、便利、貼心的觀賽環境，新莊球場一三壘側隱形護網加高150公分，讓熱區球迷安心觀賽；二樓非熱區座椅全面加裝杯架，提供更舒適的觀賽座椅；球場電梯全面更新，更友善的無障礙設備歡迎所有球迷前來觀賽；全新升級的服務台提供更多元貼心的球場服務，期盼讓每一位進場的家人都能有回到家的感覺。 首波貼圖強悍登場，服飾配件百搭時尚今年富邦悍將首波LINE官方貼圖，特別以球員、教練個人特色設計出最實用又獨一無二的40張靜態貼圖，像是洪總經典台詞「你嘛幫幫忙」與隊長林哲瑄以招牌攤手姿勢完美呈現「無奈」情境，一共39位球員教練及最可愛的悍將雙寶Frankie、Bonnie組成的Fubon Guardians 官方貼圖即將強悍登場，要透過活潑可愛的特色貼圖融入大家的日常生活。今年更以大地色系為主軸，將帶給大家全新風格的悍將元素穿搭選擇，一口氣推出超過15款服飾配件，包含機能服飾、休閒帽TEE、經典短TEE、多樣帽款及托特包等，並派出野手群林益全、張進德、高國麟、范國宸以及陳真的帥氣穿搭示範，邀請家人們一起來穿出屬於你的悍將時尚！同時還有更多生活用品、療癒小物、扭蛋等新品項讓球迷收藏紀念。 球衣改款輕量俐落 粉嫩霓虹甜美女孩今年悍將戰袍首次與日本Hi-Gold品牌技術合作，提供球員更輕量、透氣、柔軟與加倍的彈性係數布料，在主、客場及假日球衣三款樣式設計上，特別結合閃電元素，其中假日款更改以漸層色調呈現全新日矅藍球衣，增添假日活力！而Fubon Angels今年的制服則煥然一新以粉色線條點綴，在背心、短裙上都能看見設計巧思，上半季主視覺更是搭配霓虹燈的背景，讓女孩們甜美粉嫩亮相。中華職棒32年賽季將於本週正式開打，富邦悍將今年在團隊陣容補強及行銷規劃上都有突破性的嘗試與規劃，新莊主場首戰將在3/19(五)登場，歡迎家人們回到悍將城堡和我們一起體驗全新的活動與任務挑戰，更多詳細活動內容請鎖定富邦悍將官方粉絲專頁。